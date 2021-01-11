Безнаказанность силовиков приводит к новым пыткам и смертям. Большой обзор в цифрах о «самых массовых» репрессиях в Беларуси

Источник материала: KYKY

Правозащитный центр «Весна» опубликовал подробный аналитический обзор о репрессия в Беларуси в 2020-м, который назвал годом «самых массовых репрессий в новейшей истории Беларуси». KYKY публикует итоги отчета, полную версию можно почитать на сайте центра .

• В результате действий силовиков сотни людей получили ранения и тяжелые увечья, как минимум двое демонстрантов были убиты (Александр Тарайковский и Геннадий Шутов). Один задержанный умер в из-за несвоевременного оказания медицинской помощи (Александр Вихор).

• Тысячи задержанных участников протестов в Минске и других городах страны были целенаправленно подвергнуты пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного и унижающего обращения. На данный момент «Весна» задокументировала более 1000 свидетельств жертв пыток.

• Безнаказанность и анонимность сотрудников силовых структур привели к новым фактам пыток и жестокого обращения в отношении задержанных участников протестных акций. А также к гибели от рук сотрудников МВД и (или) аффилированных с властью лиц, участника протестов Романа Бондаренко.

• С начала избирательной кампании в мае до конца года было задержано более 33 тысяч граждан, большая часть которых были подвергнуты судами административным арестам и крупным штрафам.

• «Власти» активно применяют уголовное преследование в целях политически мотивированного преследования граждан. По данным Генпрокуратуры, в постизбирательный период уголовные дела были возбуждены в отношении более 900 граждан. «Весне» известны фамилии более 650 фигурантов уголовных дел. 169 обвиняемых были признаны политзаключенными, и их количество постоянно растет.

• «Власти» применили репрессии в отношении журналистов в связи с их профессиональной деятельностью: по данным БАЖ, 19 журналистов на данный момент находятся в изоляции в качестве подозреваемых либо обвиняемых по уголовным делам. 477 журналистов было задержано, 97 отбывали административный арест.

• 18 членов «Весны» в течение года подвергались репрессиям в различных формах, в том числе задержаниям и административным арестам. В СИЗО по обвинению по ст. 293 УК до сих пор находится координатор волонтерской службы «Весны» Мария (Марфа) Рабкова и волонтер организации Андрей Чепюк.

• Репрессии 2020 года являются самыми массовыми в новейшей истории Беларуси и свидетельствуют о глубоком кризисе с правами человека в стране.

Они привели к международной изоляции Беларуси и санкциям со стороны стран ЕС, США и Великобритании. Единственным ответом «власти» на требования политических преобразований в стране со стороны большинства беларуского общества является усиление репрессий и имитация общенационального диалога по так называемой конституционной реформе. Данная политика власти только усугубляет кризис и создает предпосылки для его дальнейшего развития в будущем.

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»