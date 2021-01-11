|
Дуров снова раскритиковал Apple и призвал мир переходить на Android. Рассказываем, при чем тут сторонники Трампа
Источник материала: KYKY>
Павел Дуров снова раскритиковал Apple. Дуров считает, что дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свободы, чем твиттер или фейсбук. Поэтому создатель телеграма призвал пользователей переходить на Android.
По словам Дурова, мессенджеры могут лишь забанить пользователя, а вот «Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете», –
Поэтому переход с iOS на Android, по словам Дурова, – «меньшее, что можно сделать для сохранения свободного доступа к информации». Так как на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы.
Поводом для поста с критикой стал комментарий другого пользователя о том, что из магазина приложений Apple удалили сервис микроблогов Parler. Корпорация предупредила сервис, что Parler не вернется в App Store, пока «не продемонстрирует способность эффективно фильтровать опасный и вредный контент». Сервис удалили 6 января, после того, как сторонники Трампа разнесли Капитолий в Вашингтоне.
Дурову такая цензура не понравилась. Он также заявил, что не намерен соблюдать ультиматумы от цензоров AppStore и PlayStore, поэтому собирается сделать многое, чтобы быть независимым от магазинов приложений. Так сейчас компания Дурова работает над браузерной версией телеграма для мобильных устройств. То есть даже если у пользователя не будет доступа к приложению мессенджера, он сможет пользоваться им в интернет-браузере.
Напомним, это не первая критика со стороны Дурова в адрес Apple. В октябре прошлого года создатель телеграма
Также Дуров критиковал флагманский «Айфон» и 30%-ный налог с продаж в магазине приложений AppStore.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дуров снова раскритиковал Apple и призвал мир переходить на Android. Рассказываем, при чем тут сторонники Трампа
Павел Дуров снова раскритиковал Apple. Дуров считает, что дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свободы, чем твиттер или фейсбук. Поэтому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)