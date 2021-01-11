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Дуров снова раскритиковал Apple и призвал мир переходить на Android. Рассказываем, при чем тут сторонники Трампа

11.01.2021 11:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Павел Дуров снова раскритиковал Apple. Дуров считает, что дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свободы, чем твиттер или фейсбук. Поэтому создатель телеграма призвал пользователей переходить на Android. 

По словам Дурова, мессенджеры могут лишь забанить пользователя, а вот «Apple является наиболее опасной, так как корпорация может полностью ограничить доступ к приложениям, которые вы используете», – написал он. 

Поэтому переход с iOS на Android, по словам Дурова, – «меньшее, что можно сделать для сохранения свободного доступа к информации». Так как на Android можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы. 

Поводом для поста с критикой стал комментарий другого пользователя о том, что из магазина приложений Apple удалили сервис микроблогов Parler. Корпорация предупредила сервис, что Parler не вернется в App Store, пока «не продемонстрирует способность эффективно фильтровать опасный и вредный контент». Сервис удалили 6 января, после того, как сторонники Трампа разнесли Капитолий в Вашингтоне. 

Дурову такая цензура не понравилась. Он также заявил, что не намерен соблюдать ультиматумы от цензоров AppStore и PlayStore, поэтому собирается сделать многое, чтобы быть независимым от магазинов приложений. Так сейчас компания Дурова работает над браузерной версией телеграма для мобильных устройств. То есть даже если у пользователя не будет доступа к приложению мессенджера, он сможет пользоваться им в интернет-браузере.

Напомним, это не первая критика со стороны Дурова в адрес Apple. В октябре прошлого года создатель телеграма заявил, что корпорация вынуждает его блокировать каналы со сливами про беларуских силовиков (речь про  каналы «Каратели Беларуси» (@karatelibelarusi), «Чат группы Каратели» (@chatpartizan), «Все нарушения!» (@belarusassholes), суммарное число их подписчиков около 100 тысяч). И сказал, что Apple не желает брать на себя ответственность после того, как блокировка этих каналов на устройствах, использующих iOS, все же состоялась. В компании в ответ на это заявили, что получили жалобы пользователей на то, что в каналах передавались личные данные, в том числе имена и номера телефонов.

Также Дуров критиковал флагманский «Айфон» и 30%-ный налог с продаж в магазине приложений AppStore.

 
 
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Павел Дуров снова раскритиковал Apple. Дуров считает, что дуополия Apple и Google представляет гораздо большую проблему для свободы, чем твиттер или фейсбук. Поэтому...
 
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