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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби
Источник материала: Навiны
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двухчасовом поединке с казахстанкой Еленой Рыбакиной завоевала путевку в полуфинал турнира Abu Dhabi Tennis Open.
Первая партия осталась за белоруской — 6:4. Вторую она отдала — 4:6. А решающую выиграла — 6:3.
Следующей ее соперницей будет победительница противостояния София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция).
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двухчасовом поединке с казахстанкой Еленой Рыбакиной завоевала путевку в полуфинал турнира Abu Dhabi Tennis Open.
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