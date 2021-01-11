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Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

11.01.2021 11:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двухчасовом поединке с казахстанкой Еленой Рыбакиной завоевала путевку в полуфинал турнира Abu Dhabi Tennis Open.

Соболенко вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Первая партия осталась за белоруской — 6:4. Вторую она отдала — 4:6. А решающую выиграла — 6:3.

Следующей ее соперницей будет победительница противостояния София Кенин (США) — Мария Саккари (Греция).

 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в двухчасовом поединке с казахстанкой Еленой Рыбакиной завоевала путевку в полуфинал турнира Abu Dhabi Tennis Open.
 
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