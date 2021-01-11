План Лукашенко: ВНС ничего не решит, референдум через несколько лет, потом он уйдет на новый пост

Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

На Всебелорусском народном собрании вероятно объявят сроки проведения референдума

«Думаю, что на съезде (ВНС) мы сможем даже прописать по срокам некоторые наши действия, вплоть до президентских выборов». (8.09.2020)

«И там мы должны нарисовать план в том числе и конституционных изменений». (16.09.2020)

«Первый этап, где мы должны доложить населению о нашей работе в этом направлении (Конституции), – Всебелорусское народное собрание». (09.10.2020)

«Детально с принятием Конституции и прочее по срокам, я планирую сейчас, заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются». (13.11.2020)

«Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку». (31.12.2020)

«Поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены (на собрании), а внесение их будет исключительно на референдуме». Его сроки также будут объявлены на собрании. (10.01.2021)

Референдум состоится не раньше 2022 года и не позже 2025-го

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию». (25.04.2020)

«Уже нынешний состав парламента (со всеми вместе, со всеми госслужащими и специалистами) обязательно выработает и предложит народу такую Конституцию». (4.08.2020)

«К концу 2021 года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть». (10.01.2021)

Лукашенко намерен уйти с должности президента не раньше 2025 года – вероятно, на пост главы ВНС

«Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам». (17.08.2020)

«Следующие президентские выборы – по (новой) Конституции». (16.09.2020)

«Он дал слово всем участникам круглого стола, что наелся президентства, что это его последний срок». (Юрий Воскресенский, 20.10.2020)

«С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду». (27.11.2020)

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития». (8.12.2020)

«Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В Правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать». (8.12.2020)

«Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого (Всебелорусского) собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет – президент. Это вы его изберете». (31.12.2020)

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так План Лукашенко: ВНС ничего не решит, референдум через несколько лет, потом он уйдет на новый пост Референдум состоится не раньше 2022 года и не позже 2025-го.

В воскресенье 10 января по телеканалам показали интервьюроссийской программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».сопоставил его высказывания с предыдущими заявлениями и пришел к выводу, что план Лукашенко на ближайшие годы теперь вполне ясен. Хотя, конечно, обстоятельства могут заставить его передумать.Итак, каков замысел правителя?