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Горбачев: белорусы сами договорятся, не нужно в это вмешиваться

11.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Горбачев: белорусы сами договорятся, не нужно в это вмешиваться
Михаил Горбачев / ria.ru/
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев в интервью ria.ru высказался о событиях в Беларуси. Он признался, что они его беспокоят.

«Это трудности перехода к демократии», — говорит Горбачев о кризисе в Беларуси и Кыргызстане. Он верит, что народы этих стран сумеют их преодолеть.


Михаил Горбачев напомнил, что в одном из недавних интервью признался, что восхищен белорусами, которые с августа проводят мирные протесты.

«И нужно дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен, — продолжает Горбачев. — Если нужно провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не нужно в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса».


Александр Лукашенко не спешит с изменением Конституции. Он заявил, что проект нового белорусского законодательства может быть готов только к концу 2021 года.

Михаил Горбачев руководил СССР с 1985 по 1991 год. Именно он начал демократизацию и «перестройку» в Советском Союзе в 1980-е, не сопротивлялся ликвидации СССР в декабре 1991-го после Беловежских соглашений, которые дали старт созданию новых независимых стран, в том числе и Республики Беларусь.
 
 
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