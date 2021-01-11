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Михаил Горбачев / ria.ru/

ria.ru

«Это трудности перехода к демократии», — говорит Горбачев о кризисе в Беларуси и Кыргызстане. Он верит, что народы этих стран сумеют их преодолеть.

«И нужно дать этому народу возможность самому найти путь, он сможет это сделать, я уверен, — продолжает Горбачев. — Если нужно провести конституционные изменения, белорусы сами договорятся, не нужно в это вмешиваться. Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Горбачев: белорусы сами договорятся, не нужно в это вмешиваться Нужно ответственное отношение всех участников этого процесса.

напомнил, что в одном из недавних интервью признался, что восхищен белорусами, которые с августа проводят мирные протесты.не спешит с изменением Конституции. Он заявил, что проект нового белорусского законодательства может быть готов только к концу 2021 года.Михаил Горбачев руководил СССР с 1985 по 1991 год. Именно он начал демократизацию и «перестройку» в Советском Союзе в 1980-е, не сопротивлялся ликвидации СССР в декабре 1991-го после Беловежских соглашений, которые дали старт созданию новых независимых стран, в том числе и Республики Беларусь.