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Все желания сбудутся с точностью наоборот: что запрещено делать 11 января, все традиции дня

11.01.2021 11:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Все желания сбудутся с точностью наоборот: что запрещено делать 11 января, все традиции дня
Коллаж: РБК-Украина
11 января традиционно вспоминают про 14000 младенцев-мучеников, от Ирода в Вифлееме избиенных, который в народе также называют Страшным днем. Еще 11 января – День Иосифа Обручника, обрученного мужа Пресвятой Богородицы. В мире сегодня празднуется Международный день «спасибо», когда выражают благодарность близким, коллегам и знакомым. Какие соблюдаются традиции в этот день, а также что сегодня запрещено делать – читайте в нашей статье.

Иосиф Обручник, согласно евангельскому рассказу, по прямой линии происходил из рода Давида-царя, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался плотничеством.

После смерти первой жены Иосиф уже в преклонном возрасте обручился с Девой Марией, Матерью Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, после их обручения, прежде «нежели сочетались они», Иосиф узнал, что Она беременна и желал «тайно отпустить Ее». После этого архангел Гавриил явился во сне Иосифу и успокоил его, сказав: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».

Традиции этого дня


В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.

Также в этот день принято было молиться о здоровье и безопасности детей. В частности, молитвы обращали и к Иосифу Обручнику.

Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.

Что запрещено делать 11 января


По народным поверьям, 11 января нельзя выходить из дому после захода солнца, иначе ждать беды.

Если в этот день загадывать желания, они сбудутся, но наоборот, поэтому лучше ни о чем не мечтать сегодня.

Также в этот день не рекомендуется стричь волосы, иначе не будет в семье денег целый год.

Приметы дня


Северный ветер, а облаков нет – к морозам.

Погода теплая – к теплой и ранней весне.

Метель – июль пасмурным будет.

Мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам.

Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.

В этот день именины празднуют Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья и Юрий.
 
 
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Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.
 
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