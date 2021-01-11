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Все желания сбудутся с точностью наоборот: что запрещено делать 11 января, все традиции дня
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Иосиф Обручник, согласно евангельскому рассказу, по прямой линии происходил из рода Давида-царя, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался плотничеством.
После смерти первой жены Иосиф уже в преклонном возрасте обручился с Девой Марией, Матерью Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, после их обручения, прежде «нежели сочетались они», Иосиф узнал, что Она беременна и желал «тайно отпустить Ее». После этого архангел Гавриил явился во сне Иосифу и успокоил его, сказав: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».
Традиции этого дня
В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.
Также в этот день принято было молиться о здоровье и безопасности детей. В частности, молитвы обращали и к Иосифу Обручнику.
Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.
Что запрещено делать 11 января
По народным поверьям, 11 января нельзя выходить из дому после захода солнца, иначе ждать беды.
Если в этот день загадывать желания, они сбудутся, но наоборот, поэтому лучше ни о чем не мечтать сегодня.
Также в этот день не рекомендуется стричь волосы, иначе не будет в семье денег целый год.
Приметы дня
Северный ветер, а облаков нет – к морозам.
Погода теплая – к теплой и ранней весне.
Метель – июль пасмурным будет.
Мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам.
Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.
В этот день именины празднуют Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья и Юрий.
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Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.
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