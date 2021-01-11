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Коллаж: РБК-Украина

Традиции этого дня

Что запрещено делать 11 января

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все желания сбудутся с точностью наоборот: что запрещено делать 11 января, все традиции дня Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.

Иосиф Обручник, согласно евангельскому рассказу, по прямой линии происходил из рода Давида-царя, но находился в бедности и, проживая в глухом городке Назарете, занимался плотничеством.После смерти первой жены Иосиф уже в преклонном возрасте обручился с Девой Марией, Матерью Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, после их обручения, прежде «нежели сочетались они», Иосиф узнал, что Она беременна и желал «тайно отпустить Ее». После этого архангел Гавриил явился во сне Иосифу и успокоил его, сказав: «не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их».В память о младенцах, бездушно убитых Иродом, в этот день принято было особо тщательно охранять детей: для них устраивали посиделки со страшными историями и шуточными играми – под бдительным присмотром родителей.Также в этот день принято было молиться о здоровье и безопасности детей. В частности, молитвы обращали и к Иосифу Обручнику.Во дворе в Страшный день старались зажечь костер: по поверью, в нем сгорят все печали и горести.По народным поверьям, 11 января нельзя выходить из дому после захода солнца, иначе ждать беды.Если в этот день загадывать желания, они сбудутся, но наоборот, поэтому лучше ни о чем не мечтать сегодня.Также в этот день не рекомендуется стричь волосы, иначе не будет в семье денег целый год.Северный ветер, а облаков нет – к морозам.Погода теплая – к теплой и ранней весне.Метель – июль пасмурным будет.Мерцание звезд ночью и/или низко плывущие облака днем – к морозам.Снег крупными хлопьями летит и/или лес шумит – к потеплению.В этот день именины празднуют Варвара, Вениамин, Анна, Георгий, Егор, Лаврентий, Макар, Марк, Наталья и Юрий.