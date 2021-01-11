Кузнецов: «Пожар в торфянике продолжается»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» — о самом значимом публичном политическом послании властей после Нового года — белом шпице на столе во время «блинной вечеринки».

— Интервью и все, что в них говорится — лишь слова, а со словами у нас обращаются известно как — по-хозяйски: дал — взял, — пишет Петр Кузнецов. — Но белый шпиц — это совсем другая история.

Лукашенко неоднократно говорил о том, что Беларусь такой, какой была до 9 августа, уже не будет. Впрочем, это мы понимаем прекрасно и сами. Однако при всей невозможности вернуться к старому спокойному существованию, естественным стремлением властей является «нормализация» ритма функционирования и перевод политической жизни страны с улиц в кабинетные форматы.

Им сейчас, кровь из носу, нужно решать экономические проблемы; прощупывать возможности для возобновления внешнеполитической деятельности, пусть для начала и очень кулуарной, но хоть какой-то; искать противовесы российскому давлению; демонстрировать всему миру устойчивость и стабильность системы.

В условиях, когда большие протесты взяли паузу, шпица вытащили на первый план на замену автомату. Бряцанье оружием было посланием одного уровня и качества под одну обстановку.

Шпиц — это сигнал о том, что в общем и целом власти видят ситуацию в стране примерно такой же, какой она была тогда, когда это животное впервые было продемонстрировано: спокойной и управляемой, под контролем мудрого патриарха, который во всем разберется.

Совсем не факт, что они там действительно так настроены, однако транслируемый визуал на внешнего потребителя сейчас именно такой.

Риторика сегодня вторична, но и она говорит о многом. Одно из значимых заявлений последнего времени — о том, что в 2021 году будет подготовлен проект новой Конституции и, следовательно, принимать его пока не будут. То есть, демонстрируется полное отсутствие спешки и причин для нее.

Да, надо сказать, сегодня такая картинка для властей — лучшее, на что они могли рассчитывать и они с удовольствием ее отыгрывают и демонстрируют. Однако это похоже лишь на временное затишье перед бурей.

Можно обмануть окружающих и даже самих себя, но очень трудно обмануть реальность. Кризис доверия и внутренней легитимности никуда не делся.

Никакого диалога не произошло, ни одна из причин для недовольства не была устранена, а это значит, что недовольству этому и деваться некуда — как было, так и есть, подавлена лишь внешняя форма его проявления.

Однако еще большой вопрос, нынешняя пауза — она на пользу властям или во вред, ибо временный спад протестов вполне может послужить для накопления протестной энергии, изрядно расплесканной летом-осенью.

В идиллической картинке «успокоенности», которую символизирует белый шпиц, кроется огромная ловушка для властей.

Если в стране «все хорошо» и это «все хорошо» надо пытаться продавать под видом стабильности, пытаясь вернуть хоть грамм международной респектабельности (а иначе где денег взять?), то и вести себя надо будет так, будто все в реальности хорошо.

А это значит — проводить выборы и электоральные кампании. Уже в 2021-22 это выборы местных депутатов. В 2023 — парламентские, а ведь между ними еще может затесаться и какой-нибудь референдум. Про президентские загадывать не будем — до них еще бы дожить.

В условиях катастрофически низкого рейтинга нынешней власти, полного отсутствия общественного диалога и устранения причин разразившегося политического кризиса, совершенно неадекватной избирательной системы, даже местные выборы (в контексте колоссального роста влияния местных сообществ) неминуемо станут очередным триггером взрыва протестной активности.

А Беларуси сейчас через электоральные кампании надо будет проходить каждый год. И это мы еще не говорим о том, что протесты будут продолжаться и вспыхивать с новой силой отнюдь не только в связи с электоральными кампаниями: весенние знаковые даты (25 марта, годовщина Чернобыля), равно как и экономические поводы, никто не отменял.

Шпиц на обеденном столе на рождественской неделе — идиллическая картинка. Но это картинка из разряда «желаемое за действительное». Пожар в торфянике продолжается.

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