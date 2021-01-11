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Мужчина ударил ножом двух милиционеров. СК завершил расследование дела

11.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Третьего сентября 54-летний россиянин был задержан за незаконное пребывание в нашей стране. Его собирались доставить в районный отдел внутренних дел. Но мужчина нанес удары ножом в жизненно важные органы находившимся при исполнении служебных обязанностей сотрудникам милиции, сообщает Следственный комитет.

«Правоохранители своевременно среагировали на сложившуюся обстановку и выбили нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. В результате противоправных действий обвиняемого должностным лицам были причинены телесные повреждения различных степеней тяжести», — говорится в релизе СК.

Установлено, что обвиняемый в июле 2020 года был принудительно выслан из Беларуси сроком на 5 лет и предупрежден об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это, мужчина прибыл в страну и незаконно пребывал на ее территории.

Мужчина ударил ножом двух милиционеров. СК завершил расследование дела

«Действия обвиняемого квалифицированы по ст. 371-2 (пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина, высланного из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь), ч. 1 ст. 14 и п.п. 1, 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на умышленное противоправное лишение жизни другого человека (убийство), двух лиц, в связи с осуществлением ими служебной деятельности) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений», — сообщает СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Третьего сентября 54-летний россиянин был задержан за незаконное пребывание в нашей стране. Его собирались доставить в районный отдел внутренних дел. Но мужчина...
 
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