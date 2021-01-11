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Очень зимняя авария на МКАД попала на видео
Источник материала: Onliner
Пользователь нашего форума с ником atwa опубликовал видео, на которое попал момент ДТП на МКАД. Участвовали два автомобиля: торможение, занос, удар и разворот — очень зимняя авария.
Автор видео уточнил, что дорожно-транспортное происшествие случилось на участке внешнего кольца в районе Малиновки. Если верить данным регистратора, все произошло 9 января в 17:50. Видно, как на МКАД выезжает машина и водитель, двигавшийся в крайнем правом ряду, начинает тормозить. Автомобиль ведет — водитель пытается удержать его, но в результате задней частью в заносе бьет ту самую выезжающую машину. Оба транспортных средства разворачивает, автору видео повезло: увернулся.
Наш читатель с ником aen1975 утверждает, что видел последствия этой аварии.
— Эти водители потом еще стояли перед «хетчем» без «аварийки»: могло быть все еще печальнее, — рассказал он.
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Пользователь нашего форума с ником atwa опубликовал видео, на которое попал момент ДТП на МКАД. Участвовали два автомобиля: торможение, занос, удар и разворот —...
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