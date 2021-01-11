Власти начали проверку CD Projekt на фоне релиза Cyberpunk 2077

Источник материала: Onliner

Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей проверит, как CD Projekt работает над патчами к игре Cyberpunk 2077 и обходится с жалобами, которые подают недовольные клиенты. Об этом пишет издание Dzennik .

На днях американские инвесторы польского разработчика игр подали коллективный иск в суд. Будет проведено расследование, которое покажет, вводила ли компания акционеров в заблуждение, что могло привести к финансовым потерям. Со своего пика в 443 злотых накануне релиза игры акции компании упали до 239 злотых — более чем на 40%.

Управление по конкуренции и защите прав потребителей проведет собственное расследование, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях в отношении разработчиков. Есть вероятность, что это расследование приведет к штрафу в 10% от дохода компании или обязательствам по выдаче дополнительных бонусов недовольным клиентам в виде цифрового контента или возврата части потраченной суммы.