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Власти начали проверку CD Projekt на фоне релиза Cyberpunk 2077

11.01.2021 11:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей проверит, как CD Projekt работает над патчами к игре Cyberpunk 2077 и обходится с жалобами, которые подают недовольные клиенты. Об этом пишет издание Dzennik.

На днях американские инвесторы польского разработчика игр подали коллективный иск в суд. Будет проведено расследование, которое покажет, вводила ли компания акционеров в заблуждение, что могло привести к финансовым потерям. Со своего пика в 443 злотых накануне релиза игры акции компании упали до 239 злотых — более чем на 40%.

Управление по конкуренции и защите прав потребителей проведет собственное расследование, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях в отношении разработчиков. Есть вероятность, что это расследование приведет к штрафу в 10% от дохода компании или обязательствам по выдаче дополнительных бонусов недовольным клиентам в виде цифрового контента или возврата части потраченной суммы.

Игра Cyberpunk 2077 для PlayStation 4
17 отзывов
2020 г, экшен, шутер, ролевая, приключения, одиночная игра, с 18 лет
119 р.
9 предложений
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Польское управление по защите конкуренции и прав потребителей проверит, как CD Projekt работает над патчами к игре Cyberpunk 2077 и обходится с жалобами, которые подают...
 
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