Швеция поддержит расширение санкций против режима Лукашенко









Свабод а. Линде считает, что для ЕС важно действовать единодушно и решительно, и считает, что санкции эффективны, если они пользуются широкой международной поддержкой, и поэтому будет работать на расширение санкций через международные организации, передаета.





"Шведское правительство сделало демократию одним из своих главных приоритетов на эту правительственную каденцию, и на протяжении многих лет Швеция политически и с помощью материальной помощи поддерживала стремление к демократическим переменам в Беларуси. Мы продолжим это делать" - написала Линде.





Швеция намерена использовать все доступные инструменты, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, чтобы влиять на развитие в «правильном направлении» и работать над тем, чтобы Беларусь выполняла свои обязательства в отношении прав человека и основных прав и свобод.





Напомним, с января 2021 года Швеция является председателем ОБСЕ.