|
Швеция поддержит расширение санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Партизан
В письме Народного посольства Беларуси в Швеции министр иностранных дел Ан Линде написала, что правительство ее страны поддерживает расширение санкций против режима Лукашенко.
Линде считает, что для ЕС важно действовать единодушно и решительно, и считает, что санкции эффективны, если они пользуются широкой международной поддержкой, и поэтому будет работать на расширение санкций через международные организации, передает
"Шведское правительство сделало демократию одним из своих главных приоритетов на эту правительственную каденцию, и на протяжении многих лет Швеция политически и с помощью материальной помощи поддерживала стремление к демократическим переменам в Беларуси. Мы продолжим это делать" - написала Линде.
Швеция намерена использовать все доступные инструменты, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ, чтобы влиять на развитие в «правильном направлении» и работать над тем, чтобы Беларусь выполняла свои обязательства в отношении прав человека и основных прав и свобод.
Напомним, с января 2021 года Швеция является председателем ОБСЕ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В письме Народного посольства Беларуси в Швеции министр иностранных дел Ан Линде написала, что правительство ее страны поддерживает расширение санкций против...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)