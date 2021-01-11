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В Индонезии назвали предварительную причину разрушения самолёта

11.01.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. В Индонезии продолжается подъем обломков Boeing, потерпевшего крушение в субботу, 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии назвали предварительную причину разрушения самолёта

Специалисты говорят, что самолет, скорее всего, разбился при ударе о воду. Такой вывод удалось сделать исходя из площади, по которой разбросаны обломки воздушного судна.

Ранее удалось обнаружить черные ящики разбившегося самолета. Воздушное судно при взлете попало в грозовой фронт и оказалось в зоне сильной турбулентности. Лайнер упал с высоты 3 километра. На борту находились 62 человека. Все они были гражданами Индонезии.

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Новости Индонезии. В Индонезии продолжается подъем обломков Boeing, потерпевшего крушение в субботу, 9 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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