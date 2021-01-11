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В Пуховичском районе мальчик погиб во время катания с горки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 10 января в Пуховичском районе погиб 10-летний житель посёлка Дружный.
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К месту происшествия были направлены милиционеры, СОГ и РОЧС. Тело мальчика было обнаружено в неиспользуемом очистном колодце наверху горки, потребовалось откачать воду. Рядом с колодцем лежали куртка и пластиковая ледянка ребёнка.
По факту смерти мальчика ведётся проверка, назначено проведение судмедэкспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.
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Новости Беларуси. Вечером 10 января в Пуховичском районе погиб 10-летний житель посёлка Дружный. По сведениям Следственного комитета, в воскресенье днём мальчик...
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