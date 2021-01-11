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В Пуховичском районе мальчик погиб во время катания с горки

11.01.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 10 января в Пуховичском районе погиб 10-летний житель посёлка Дружный. 

По сведениям Следственного комитета, в воскресенье днём мальчик ушёл кататься с горки в посёлок Свислочь вместе с 14-летней девочкой. К вечеру школьница вернулась домой одна. Родители мальчика забеспокоились и начали поиски, а также в 19:40 обратились в милицию. 

К месту происшествия были направлены милиционеры, СОГ и РОЧС. Тело мальчика было обнаружено в неиспользуемом очистном колодце наверху горки, потребовалось откачать воду. Рядом с колодцем лежали куртка и пластиковая ледянка ребёнка. 

По факту смерти мальчика ведётся проверка, назначено проведение судмедэкспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.  

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Новости Беларуси. Вечером 10 января в Пуховичском районе погиб 10-летний житель посёлка Дружный.  По сведениям Следственного комитета, в воскресенье днём мальчик...
 
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