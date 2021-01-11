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На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»

11.01.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. В Казахстане подводят итоги выборов в Мажилис. С большим отрывом лидирует правящая партия «Нур Отан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»

Явка составила около 60 %. Всего за места в нижней палате парламента боролись пять партий. Им необходимо было преодолеть семипроцентный барьер.  

На выборах в Казахстане лидирует правящая партия «Нур Отан»

Особенность этой избирательной кампании – это новые требования к партийным спискам. В них должно быть не менее 30 % женщин и кандидатов в возрасте до 29 лет.  

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Новости Казахстана. В Казахстане подводят итоги выборов в Мажилис. С большим отрывом лидирует правящая партия «Нур Отан», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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