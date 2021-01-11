В Сети раскрыли время выхода нового недорого iPhone

Источник материала: Tut.by

Новый относительно недорогой iPhone SE (3-го поколения) и наушники AirPods Pro (2-го поколения) могут выйти в продажу в апреле. Такое сообщение появилось в известном японском блоге Mac Otakara , пишет MacRumors .



На изображении оригинальные AirPods Pro

Информации про обновленные AirPods Pro пока немного. По данным Mac Otakara, кейс для них чуть изменится по габаритам. А еще Марк Гурман из Bloomberg ранее утверждал, что в Apple стремятся сделать саму гарнитуру более компактной. Якобы в компании тестируют несколько прототипов, один из которых больше напоминает Google Pixel Buds округлой формы.

Про будущий iPhone SE 3 известно чуть больше. Так, большинство информаторов сходятся во мнении, что экран телефона станет больше — соответственно на 5,5 или даже 6,1 дюйма. Впрочем, отказываться от форм-фактора телефона с экраном на 4,7 дюйма (как в нынешнем iPhone SE 2) в Apple также не планируют. Возможно, продвигать модели будут параллельно.

Еще один известный точными прогнозами аналитик — Минг-Чи Куо — правда, заявляет, что новый смартфон анонсируют и начнут продавать не в апреле, а «во второй половине года».

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple: