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В Сети раскрыли время выхода нового недорого iPhone

11.01.2021 12:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый относительно недорогой iPhone SE (3-го поколения) и наушники AirPods Pro (2-го поколения) могут выйти в продажу в апреле. Такое сообщение появилось в известном японском блоге Mac Otakara, пишет MacRumors.


На изображении оригинальные AirPods Pro

Информации про обновленные AirPods Pro пока немного. По данным Mac Otakara, кейс для них чуть изменится по габаритам. А еще Марк Гурман из Bloomberg ранее утверждал, что в Apple стремятся сделать саму гарнитуру более компактной. Якобы в компании тестируют несколько прототипов, один из которых больше напоминает Google Pixel Buds округлой формы.

Про будущий iPhone SE 3 известно чуть больше. Так, большинство информаторов сходятся во мнении, что экран телефона станет больше — соответственно на 5,5 или даже 6,1 дюйма. Впрочем, отказываться от форм-фактора телефона с экраном на 4,7 дюйма (как в нынешнем iPhone SE 2) в Apple также не планируют. Возможно, продвигать модели будут параллельно.

Еще один известный точными прогнозами аналитик — Минг-Чи Куо — правда, заявляет, что новый смартфон анонсируют и начнут продавать не в апреле, а «во второй половине года».

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов Apple:

 
 
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Информации про обновленные AirPods Pro пока немного.
 
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