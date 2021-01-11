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Закрылся известный в городе коктейльный бар, который открылся еще до бума Зыбицкой
Источник материала: Tut.by
Известный столичный
Представители места написали, что семь лет дружбы с гостями пролетели незаметно.
— Было очень много позитива и море танцев. Спасибо всем! Мы уходим, но обещаем, что еще успеем удивить вас, — сказано в прощальной публикации.
BarDuck — известный в городе бар, его бармены развивали коктейльную культуру в Минске еще до бума похожих проектов, также там регулярно проходили вечеринки. Изначально с 2014 года он размещался по адресу ул. Гикало, 5, но когда стало окончательно понятно, что центром барной жизни стала Зыбицкая и прилегающие к ней улицы, в 2018-м владельцы
Проектом
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В выходные состоялась прощальная вечеринка в известном столичном коктейльном баре BarDuck с Интернациональной, 25а. Проект закрылся после семи лет работы. Об этом...
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