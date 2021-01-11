Закрылся известный в городе коктейльный бар, который открылся еще до бума Зыбицкой

Источник материала: Tut.by

Известный столичный коктейльный бар BarDuck с Интернациональной, 25а закрылся после семи лет работы. В выходные в заведении состоялась прощальная вечеринка. Об этом команда написала в соцсетях.



BarDuck. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Представители места написали, что семь лет дружбы с гостями пролетели незаметно.

— Было очень много позитива и море танцев. Спасибо всем! Мы уходим, но обещаем, что еще успеем удивить вас, — сказано в прощальной публикации.

BarDuck — известный в городе бар, его бармены развивали коктейльную культуру в Минске еще до бума похожих проектов, также там регулярно проходили вечеринки. Изначально с 2014 года он размещался по адресу ул. Гикало, 5, но когда стало окончательно понятно, что центром барной жизни стала Зыбицкая и прилегающие к ней улицы, в 2018-м владельцы перевезли его на Интернациональную, 25а.

Проектом BarDuck занимался известный столичный ресторатор Денис Докин, вы также можете знать его по заведениям Clever Irish Pub , «Чайный Пьяница» , SiemSam и доставке пирогов «ЧёпеЧём».