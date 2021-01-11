До минус 20: арктический воздух несет в Беларусь резкое похолодание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв - Sputnik. Понижение температуры воздуха и усиление осадков прогнозируют синоптики в ближайшее время на территории Беларуси, температурный столбик в ночные часы опустится до минус 20 градусов.

"Атмосферные фронты с Западной Европы в ближайшие дни принесут усиление осадков в виде снега и мокрого снега. (…) Вторая половина этой недели будет более холодной. С 15-17 января арктический воздух принесет похолодание. Не исключено, что в ночные часы по северо-востоку температура воздуха будет местами 20 и более градусов мороза", – сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский.

В свою очередь, начальник отдела изменений климата Белгидромета Наталья Клевец отметила, что 2020 год в Беларуси был аномально теплым.

"Такой теплый год в Беларуси был первым за всю историю Метеонаблюдений", – сказала Клевец.

По ее словам, был побит рекорд по температуре 2019 года. Таким образом, 2020-й и 2019-й два года подряд были с рекордными показателями. Также специалист добавила, что средняя температура в 2020 году была выше нормы почти на три градуса. Выдалась аномально теплой в прошлом году и зима.

Ни разу в истории метеонаблюдений

"Такой зимы не было ни разу в Беларуси. (...) Все три зимних месяца были аномально теплыми. Средняя температура в январе и феврале была положительной", – отметила климатолог.

Она также сообщила, что весна-2020 в Беларуси была близка к климатической норме.

"Март был самым теплым весеннем месяцем, апрель был холоднее обычного, и май был холодным. Такой холодный май был у нас более 20 лет назад", – отметила климатолог.

Она также рассказала, что лето-2020 выдалось теплым, в июне-июле-августе температура была выше средней климатической нормы. Такой же выдалась и осень.

"Осень в прошлом году была очень теплой: на 3 градуса выше климатической нормы. Такой теплой осени в Беларуси не было ни разу за всю историю метеонаблюдений", – отметила специалист.

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