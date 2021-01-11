Капчагайское водохранилище в Казахстане замерзло: посмотрите, как обломки льда удивительно переливаются на солнце!

Источник материала: ОНТ

Но зима может быть и красивой. Капчагайское водохранилище (одно из самых больших в Казахстане) покрылось слоем льда.

Удивительные кадры удалось снять с высоты. Водохранилище расположено примерно в 100 км от Алматы в удивительном месте – между скалами. Водоём был создан для регулирования стока реки Или. В этом году озеро промёрзло раньше обычного. В некоторых местах лёд поднялся и превратился в торосы – нагромождения обломков удивительно переливаются в лучах зимнего солнца.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram