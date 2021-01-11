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Капчагайское водохранилище в Казахстане замерзло: посмотрите, как обломки льда удивительно переливаются на солнце!
Источник материала: ОНТ
Но зима может быть и красивой. Капчагайское водохранилище (одно из самых больших в Казахстане) покрылось слоем льда.
Удивительные кадры удалось снять с высоты. Водохранилище расположено примерно в 100 км от Алматы в удивительном месте – между скалами. Водоём был создан для регулирования стока реки Или. В этом году озеро промёрзло раньше обычного. В некоторых местах лёд поднялся и превратился в торосы – нагромождения обломков удивительно переливаются в лучах зимнего солнца.
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Капчагайское водохранилище в Казахстане замерзло: посмотрите, как обломки льда удивительно переливаются на солнце!
Но зима может быть и красивой. Капчагайское водохранилище (одно из самых больших в Казахстане) покрылось слоем льда. Удивительные кадры удалось снять с высоты....
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