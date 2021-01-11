Россиянин Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории

Источник материала: ОНТ

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории.

В общем зачёте отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 мин. и 24 сек. Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Мартину Сундбю, который в сезоне 2015-2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 мин. и 16 сек. Тройку лидеров общего зачёта «Тур де Ски» замкнул россиянин Денис Спицов, который стал победителем заключительной гонки — масс-старта свободным стилем.

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