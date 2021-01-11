ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россиянин Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории

11.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Россиянин Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории.

В общем зачёте отрыв Большунова от занявшего второе место француза Мориса Манифика составил 3 мин. и 24 сек. Предыдущий рекорд принадлежал норвежцу Мартину Сундбю, который в сезоне 2015-2016 опередил соотечественника Финна Хогена Крога на 3 мин. и 16 сек. Тройку лидеров общего зачёта «Тур де Ски» замкнул россиянин Денис Спицов, который стал победителем заключительной гонки — масс-старта свободным стилем.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем лыжной многодневки «Тур де Ски» с самым большим преимуществом в истории. В общем зачёте отрыв Большунова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь спыніла дамову на рэгулярныя перавозкі нафтапрадуктаў ў порт Клайпэды. Гэтым Літве пагражаў Лукашэнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by