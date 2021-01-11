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5-й этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе: французский дуэт Жюлиа Симон – Эмельен Жаклен победил в одиночной смешанной эстафете
Источник материала: ОНТ
В немецком Оберхофе одиночной смешанной эстафетой завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону.
Победу в гонке одержал французский дуэт Жюлиа Симон – Эмельен Жаклен. Вторыми к финишу пришли шведы, третье место заняли норвежцы. Хорошо гонку провели белорусские биатлонисты — Анна Сола и Никита Лобастов заняли пятое место. Ранее в шаге от пьедестала в смешанной эстафете остановился белорусский квартет, в состав которого вошли Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Сергей Бочарников и Антон Смольский. Победу одержали россияне, прервавшие серию из 43-х гонок без попаданий на пьедестал этапов Кубка мира.
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5-й этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе: французский дуэт Жюлиа Симон – Эмельен Жаклен победил в одиночной смешанной эстафете
В немецком Оберхофе одиночной смешанной эстафетой завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержал французский дуэт Жюлиа Симон – Эмельен Жаклен....
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