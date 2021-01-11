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Посмотрите, какая красота! Настоящая зимняя сказка в белорусском лесу
Источник материала: ОНТ
В эти выходные природа подарила нам настоящую зимнюю сказку. И пока коммунальные службы справлялись со снегопадами и расчищали дороги и тротуары, белорусы ринулись на свежий воздух. Фото и видео прогулок по заснеженному лесу заполонили социальные сети. Вы только посмотрите, какую красоту удалось увидеть нам. Делимся с вами!
Фото: Анастасия Штайда, ОНТ
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В эти выходные природа подарила нам настоящую зимнюю сказку. И пока коммунальные службы справлялись со снегопадами и расчищали дороги и тротуары, белорусы...
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