Посмотрите, какая красота! Настоящая зимняя сказка в белорусском лесу

Источник материала: ОНТ

В эти выходные природа подарила нам настоящую зимнюю сказку. И пока коммунальные службы справлялись со снегопадами и расчищали дороги и тротуары, белорусы ринулись на свежий воздух. Фото и видео прогулок по заснеженному лесу заполонили социальные сети. Вы только посмотрите, какую красоту удалось увидеть нам. Делимся с вами!













































Фото: Анастасия Штайда, ОНТ

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