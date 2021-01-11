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Мощный снегопад в Японии: есть погибшие
Источник материала: ОНТ
Мощный снегопад обрушился на Японию. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 8 человек, несколько сотен пострадали.
Самая сложная ситуация – в центральной части страны. В отдельных районах высота сугробов – больше метра. Из-за обильных осадков тысячи водителей застряли в сугробах. Для расчистки машин потребовалась помощь сил самообороны. Стихия также остановила воздушное и железнодорожное сообщение, более 500 рейсов отменено. Под тяжестью снега не выдерживают и линии электропередачи, без света остались десятки тысяч домов. По прогнозам, такая погода сохранится ещё несколько дней.
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Мощный снегопад обрушился на Японию. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 8 человек, несколько сотен пострадали. Самая сложная ситуация – в центральной части...
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