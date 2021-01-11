ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мощный снегопад в Японии: есть погибшие

11.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мощный снегопад в Японии: есть погибшие

Мощный снегопад обрушился на Японию. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 8 человек, несколько сотен пострадали.

Самая сложная ситуация – в центральной части страны. В отдельных районах высота сугробов – больше метра. Из-за обильных осадков тысячи водителей застряли в сугробах. Для расчистки машин потребовалась помощь сил самообороны. Стихия также остановила воздушное и железнодорожное сообщение, более 500 рейсов отменено. Под тяжестью снега не выдерживают и линии электропередачи, без света остались десятки тысяч домов. По прогнозам, такая погода сохранится ещё несколько дней.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мощный снегопад обрушился на Японию. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, 8 человек, несколько сотен пострадали. Самая сложная ситуация – в центральной части...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь спыніла дамову на рэгулярныя перавозкі нафтапрадуктаў ў порт Клайпэды. Гэтым Літве пагражаў Лукашэнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by