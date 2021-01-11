Крушение самолета в Индонезии: стала известна возможная причина – удар о воду

Источник материала: ОНТ

Не окончательный вывод. Стала известна возможная причина крушения самолета в Индонезии. Предварительные данные показывают, что воздушное судно разбилось при ударе о воду.

По мнению экспертов, если бы самолет развалился в воздухе, обломки разбросало бы на большей площади.

Напомним, Boeing-737 потерпел крушение в акватории Яванского моря. Самолёт пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. На его борту находилось 62 человека. Погодные условия в момент катастрофы были сложными: шёл проливной дождь с грозой. В момент падения «Боинга» местные рыбаки слышали взрывы. Информацию ещё предстоит проверить – чёрные ящики, которые могут пролить больше света на трагедию, уже нашли.

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