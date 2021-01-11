ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крушение самолета в Индонезии: стала известна возможная причина – удар о воду

11.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Крушение самолета в Индонезии: стала известна возможная причина – удар о воду

Не окончательный вывод. Стала известна возможная причина крушения самолета в Индонезии. Предварительные данные показывают, что воздушное судно разбилось при ударе о воду.

По мнению экспертов, если бы самолет развалился в воздухе, обломки разбросало бы на большей площади.

Напомним, Boeing-737 потерпел крушение в акватории Яванского моря. Самолёт пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. На его борту находилось 62 человека. Погодные условия в момент катастрофы были сложными: шёл проливной дождь с грозой. В момент падения «Боинга» местные рыбаки слышали взрывы. Информацию ещё предстоит проверить – чёрные ящики, которые могут пролить больше света на трагедию, уже нашли.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не окончательный вывод. Стала известна возможная причина крушения самолета в Индонезии. Предварительные данные показывают, что воздушное судно разбилось при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь спыніла дамову на рэгулярныя перавозкі нафтапрадуктаў ў порт Клайпэды. Гэтым Літве пагражаў Лукашэнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by