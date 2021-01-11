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Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

11.01.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

Расследуется дело о гибели ребенка в Пуховичском районе – мальчик пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Обращение к правоохранителям поселка Дружный Пуховичского района от местной жительницы поступило вечером в воскресенье, 10 января. У женщины пропал 10-летний сын.

Выяснилось, что днем 10 января они вместе с 14-летней девочкой пошли кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь. Позже она пришла домой, а  мальчик не вернулся. Родители заволновались и стали искать ребенка.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Следователи напоминают родителям о том, что важно обучать детей правильному и безопасному катанию на санках и тюбингах, а также наблюдать за местами детских игр зимой, не теряя малышей из виду.

Фото СК

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Расследуется дело о гибели ребенка в Пуховичском районе – мальчик пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Об этом сообщили в Следственном комитете....
 
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