Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

Источник материала: ОНТ

Расследуется дело о гибели ребенка в Пуховичском районе – мальчик пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Обращение к правоохранителям поселка Дружный Пуховичского района от местной жительницы поступило вечером в воскресенье, 10 января. У женщины пропал 10-летний сын.

Выяснилось, что днем 10 января они вместе с 14-летней девочкой пошли кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь. Позже она пришла домой, а мальчик не вернулся. Родители заволновались и стали искать ребенка.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.

Следователи напоминают родителям о том, что важно обучать детей правильному и безопасному катанию на санках и тюбингах, а также наблюдать за местами детских игр зимой, не теряя малышей из виду.

Фото СК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram