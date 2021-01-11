Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

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Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
Источник материала: ОНТ
Расследуется дело о гибели ребенка в Пуховичском районе – мальчик пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Об этом
Обращение к правоохранителям поселка Дружный Пуховичского района от местной жительницы поступило вечером в воскресенье, 10 января. У женщины пропал 10-летний сын.
Выяснилось, что днем 10 января они вместе с 14-летней девочкой пошли кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь. Позже она пришла домой, а мальчик не вернулся. Родители заволновались и стали искать ребенка.
Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти.
Следователи напоминают родителям о том, что важно обучать детей правильному и безопасному катанию на санках и тюбингах, а также наблюдать за местами детских игр зимой, не теряя малышей из виду.
Фото СК
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Катались с горки: следователи выясняют обстоятельства смерти 10-летнего мальчика в Пуховичском районе
Расследуется дело о гибели ребенка в Пуховичском районе – мальчик пошел кататься с горки, но домой не вернулся. Об этом сообщили в Следственном комитете....
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