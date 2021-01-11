Интервью Лукашенко телеканалу «Россия-1»: о новой Конституции, интеграции с Россией, ценах на газ

Источник материала: ОНТ

Проект новой Конституции Беларуси может быть готов к концу года, а затем пройдёт референдум. Об этом Александр Лукашенко накануне рассказал в интервью телеканалу «Россия-1».

Сейчас идёт сбор основных предложений. Предполагается, что политические полномочия перераспределят, а вот экономику оставят с прицелом на социально ориентированное государство. Решение о судьбе новой Конституции примет исключительно народ на референдуме, отметил Президент, а вот какой она будет, возможно, обсудят на Всебелорусском народном собрании, которое состоится через месяц. Также из основных тем интервью – Беларусь продолжит выстраивать многовекторную внешнюю политику, при этом Владимира Путина Александр Лукашенко считает своим другом, и интеграция двух стран должна быть более тесной. Коснулся Президент и цены на российский газ. На этот год она составит $128,5 за 1000 кубометров – это примерно на том же уровне, что и год назад, но могла быть и более справедливой, отметил глава государства.

Интервью белорусского Президента с журналисткой Наилёй Аскер-Заде прошло в необычном формате – на вопросы он отвечал за рулём автомобиля, на хоккейной площадке, во Дворце Независимости и даже в домашней обстановке, за горячими блинами. Поэтому и беседа получилась не только душевной, но и разносторонней. А бонус – интервью с Николаем, младшим сыном Александра Лукашенко.

Интервью автору программы «Действующие лица» вышло накануне вечером в телеэфире канала «Россия», сейчас оно доступно в интернете.

Фото: БЕЛТА

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