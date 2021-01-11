Меры безопасности усиливают в Вашигтоне: к охране порядка привлекут армию

Источник материала: ОНТ

После беспорядков в Вашингтоне усиливают меры безопасности, к охране порядка привлекут армию.

Десять дней до инаугурации Джо Байдена держат в напряжении американцев. Сегодня Палата представителей собирается призвать вице-президента Майкла Пенса отстранить Дональда Трампа, поскольку он якобы представляет угрозу для безопасности страны. Уходящего американского президента обвиняют в подстрекательстве к мятежу и захвату Конгресса в минувшую среду. В связи с беспорядками в конгрессе США власти возбудили 25 дел о случаях внутреннего терроризма.

Напомним, в результате атаки на Капитолий, где конгрессмены проводили подсчет голосов, пострадали люди. Несколько человек, в том числе, представители правопорядка, погибли.

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