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СМИ: полицейский Капитолия мог покончить с собой после штурма здания
Источник материала: ОНТ
Не исключено, что офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд совершил самоубийство. Об этом
В воскресенье власти США сообщали о смерти 51-летнего полицейского, при этом не говорилось о причине произошедшего. Агентство не уточняет, связана ли гибель правоохранителя Капитолия со штурмом здания.
Известно, что данный офицер полиции служил в Капитолии с 2005 года, ранее там работал его отец.
Напомним, 6 января действующий президент США Дональд Трамп просил сторонников выйти на акцию протеста – он уверен, что выборы были сфальсифицированы.
Пришедшие к Капитолию сторонники Трампа осадили здание, прорвали полицейские кордоны и ворвались внутрь, прервав совместную сессию конгресса, на которой утверждали победу Джо Байдена. Погибли пять человек. После произошедшего демократы в конгрессе рассматривают вариант вынесения импичмента Трампу в связи с подстрекательством к насилию и беспорядкам.
Фото Reuters / Leah Millis
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Не исключено, что офицер полиции Капитолия Говард Либенгуд совершил самоубийство. Об этом сообщает Apnews, ссылаясь на свои источники. В воскресенье власти США...
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