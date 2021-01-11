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Окна, заполненные водой, охладят дом в жару и помогут обогреть его в холод. Как это работает?
Источник материала: Tut.by
Обычные стеклопакеты имеют типичные «сезонные» проблемы: зимой они способствуют охлаждению помещения, а летом прогреваются на солнце, передавая в помещение ненужный жар. Преподаватель архитектуры университета
Теплую воду можно использовать для обогрева или горячего водоснабжения дома. Есть и более сложная система с присоединением к ней теплового насоса, который может нагревать и охлаждать воду в зависимости от сезона.
Компьютерное моделирование показывает, что дом с такими окнами будет потреблять на 61% меньше энергии, чем здание с современными окнами с тройным остеклением, оборудованное традиционными системами отопления и кондиционирования. Кроме того, окна, заполненные водой, обеспечивают отличную звукоизоляцию.
Проблема замерзания воды внутри панелей решается, если добавить в нее природные растворители.
На данный момент идея реализована на двух объектах, находящихся в разных климатических зонах — в Венгрии и на Тайване. Следующим шагом доктора Гутая будет реализация технологии в товарный продукт.
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Новое окно с водяным стеклопакетом согреет дом зимой и охладит летом.
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