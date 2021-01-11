Окна, заполненные водой, охладят дом в жару и помогут обогреть его в холод. Как это работает?

Источник материала: Tut.by

Обычные стеклопакеты имеют типичные «сезонные» проблемы: зимой они способствуют охлаждению помещения, а летом прогреваются на солнце, передавая в помещение ненужный жар. Преподаватель архитектуры университета Лафборо (Великобритания) Матиас Гутай разработал окно нового типа с заполнением камер стеклопакета водой. Как это работает?





Внутренняя камера стеклопакета окна, разработанного Гутаем, заполнена водой. Она соединяется трубами со спрятанным в стене резервуаром для хранения воды. Солнечные лучи, проходя сквозь стеклопакет, не нагревают помещение, а отдают свое тепло воде. Когда она достигнет определенной температуры, включается насос, и нагретая вода перекачивается в резервуар. Вместо нее закачивается холодная.

Теплую воду можно использовать для обогрева или горячего водоснабжения дома. Есть и более сложная система с присоединением к ней теплового насоса, который может нагревать и охлаждать воду в зависимости от сезона.

Компьютерное моделирование показывает, что дом с такими окнами будет потреблять на 61% меньше энергии, чем здание с современными окнами с тройным остеклением, оборудованное традиционными системами отопления и кондиционирования. Кроме того, окна, заполненные водой, обеспечивают отличную звукоизоляцию.

Проблема замерзания воды внутри панелей решается, если добавить в нее природные растворители.





На данный момент идея реализована на двух объектах, находящихся в разных климатических зонах — в Венгрии и на Тайване. Следующим шагом доктора Гутая будет реализация технологии в товарный продукт.