Назван лучший фильм 2020 года

Источник материала: Tut.by

Американские кинокритики выбрали лучший фильм 2020 года. Им стал «Земля кочевников» о 60-летней женщине, которая осталась без работы и дома и кочует в своем фургоне от штата к штату в поисках сезонного заработка. Об этом пишет Rotten Tomatoes.

Главная героиня Ферн, ее играет актриса Фрэнсис МакДорманд («Фарго», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») пострадала от экономического кризиса и вынуждена как кочевник ездить по Америке. В фильме снялись и настоящие кочевники. В основе сценария — книга Джессики Брудер «Земля кочевников: выжить в Америке XXI века», которая рассказывает о немолодых американцах — жертвах капитализма, вынужденных сменить стабильное место жительства на разъезды по разным концам страны.

У сообщества американских кинокритиков лента одержала победу в четырех категориях, включая «Лучший режиссер» (Хлоя Чжао) и «Лучшая актриса» (Фрэнсис МакДорманд).

Эксперты ежегодно с 1966 года выбирают лучший фильм. В сообществе числятся более 60 ведущих кинокритиков из The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker и других авторитетных изданий.

К слову, лента «Земля кочевников» победила на 77-м Венецианском кинофестивале.

Вероятней всего в прокат картина выйдет 25 марта, если график не изменится.