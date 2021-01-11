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Трагедия под Пуховичами. Стали известны некоторые обстоятельства гибели десятилетнего мальчика

11.01.2021 13:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет сообщил некоторые обстоятельства трагедии, произошедшей в Пуховичском районе накануне.

Трагедия под Пуховичами. Стали известны некоторые обстоятельства гибели десятилетнего мальчика

Как отмечается, к правоохранителям за помощью обратилась жительница поселка Дружный, которая сообщила о пропаже десятилетнего сына Мирона Шайтанова — днем ребенок ушел кататься с горки в лесу в соседнем поселке Свислочь с 14-летнй девочкой. Она вернулась домой, а мальчик — нет. Родители забили тревогу, отец начал поиски.

«В ходе поисковых мероприятий в тот же вечер спасателями в неэксплуатируемом очистном колодце наверху горки после откачки воды было обнаружено тело малыша. Там же была его шапочка, а рядом с колодцем находились куртка и пластиковая ледянка», — сообщили в СК.

По факту гибели ребенка проводится проверкау. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

 
 
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Следственный комитет сообщил некоторые обстоятельства трагедии, произошедшей в Пуховичском районе накануне.
 
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