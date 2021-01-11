Картами Visa в Беларуси можно платить бесконтактно через приложение «Кошелёк»

Бесконтактная оплата сервисом Кошелёк Pay, встроенным в приложение «Кошелёк», теперь поддерживается для карт Visa в Беларуси. С помощью приложения можно перенести все карты платежной системы в смартфон и использовать их для удобного и быстрого шопинга.





Бесконтактная оплата картами Visa доступна для клиентов «Беларусбанка», «Белгазпромбанка», «Альфа-Банка», «Банка Дабрабыт», «Белагропромбанка», «БСБ Банка».

Для работы с сервисом необходимо скачать приложение «Кошелёк», после чего добавить карту Visa и пользоваться преимуществами бесконтактной оплаты, даже когда пластиковой карты нет под рукой — достаточно поднести смартфон к платежному терминалу.

Сервис сертифицирован на соответствие требованиям безопасности Visa. Благодаря использованию технологии токенизации, данные карты находятся под надежной защитой — при оплате реквизиты карты не передаются продавцу.

Функционал приложения «Кошелёк» позволяет собрать всё, что нужно для удобного шопинга, в одном приложении: помимо банковских карт, вы можете добавить также дисконтные карты, мониторить лучшие скидки и бонусы.