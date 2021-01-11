Источник материала: UDF



В январе 2021-го / БЕЛТА

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До -25 градусов! Синоптики дали шокирующий прогноз на конец этой недели Для белорусов это будет непривычно — настоящей зимы они не видели давно.

Ночью во вторник, 12 января, ожидается от -3 до -9 градусов (на Витебщине — до -11), днем — от -4 до +1 градуса.В среду, 13 января, похолодает в дневные часы — до -6.А в четверг, 14 января, в ночные часы на северо-востоке будет до -15 градусов.В пятницу, 15 января, в отдельных районах температура воздуха будет опускаться до -21 градуса (на Брестчине — 9-10 мороза).А в выходные местами прогнозируется до -25.