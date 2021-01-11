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До -25 градусов! Синоптики дали шокирующий прогноз на конец этой недели

11.01.2021 13:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

До -25 градусов! Синоптики дали шокирующий прогноз на конец этой недели
В январе 2021-го / БЕЛТА
В Беларуси на этой неделе прогнозируется до 25 градусов мороза, предупреждают синоптики. Резкое похолодание начнется ночью в четверг. Для белорусов это будет непривычно — настоящей зимы они не видели давно.

Ночью во вторник, 12 января, ожидается от -3 до -9 градусов (на Витебщине — до -11), днем — от -4 до +1 градуса.

В среду, 13 января, похолодает в дневные часы — до -6.

А в четверг, 14 января, в ночные часы на северо-востоке будет до -15 градусов.

В пятницу, 15 января, в отдельных районах температура воздуха будет опускаться до -21 градуса (на Брестчине — 9-10 мороза).

А в выходные местами прогнозируется до -25.

 
 
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Для белорусов это будет непривычно — настоящей зимы они не видели давно.
 
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