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Иллюстративное фото

1. Держите домашних животных подальше от ноутбука

2. Осторожно перемещайте свой ноутбук

3. Закрывайте и откройте его осторожно

4. Купите охлаждающую подставку для ноутбука

5. Держите ноутбук подальше от магнитов

6. Отключите зарядное устройство правильно

7. Используйте чехол для ноутбука

8. Тщательно очистите экран

9. Регулярно выключайте свой ноутбук

10. Держите жидкости подальше от вашего ноутбука

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти вещи медленно «убивают» ваш ноутбук Шерсть животных – частая причина поломки клавиатуры ноутбука.

Вам может показаться смешным, когда ваша любимая кошка забирается на ваш ноутбук, чтобы «помочь» вам работать, но не поощряйте такое поведение. Кошек привлекает тепло рабочего устройства, но не позволяйте вашей кошке сидеть там, потому что их шерсть может попасть в вентиляторы системы. Это может в конечном итоге привести к перегреву и разрушить ее работу. Также шерсть животных – частая причина поломки клавиатуры ноутбука. К счастью есть много компаний по ремонту, таких как disketa-service.kz, где вам окажут профессиональную помощь.Старайтесь быть очень осторожным с вашим ноутбуком, когда вы его перемещаете, если на нем нет твердотельного накопителя (SSD). Механический жесткий диск может быть поврежден, если он сильно трясется во время работы, потому что в нем много движущихся частей, которые легко ломаются. В результате вы потеряете все свои данные.Вы не можете взять ноутбук, держа его только за дисплей — это может быть самой хрупкой частью всего устройства. Если вы открываете ноутбук за верхний угол, это вызывает давление на эту сторону и может привести к ее изгибу или поломке с течением времени. Аккуратно откройте и закройте крышку, удерживая ее посередине.Ноутбук был изобретен для обеспечения мобильности, поэтому большую часть времени мы держим его на коленях. Тем не менее, это может быть не лучшим местом для установки вашего устройства. Ваши колени или одеяло могут заблокировать вентиляционные каналы и в конечном итоге привести к перегреву аккумулятора. Хорошим вариантом является использование охлаждающей подставки.Любой жесткий диск имеет магниты, которые используются для хранения данных. Когда вы кладете ноутбук рядом с мощным магнитом, это может вызвать магнитные помехи и дальнейшую потерю данных. Поэтому убедитесь, что мощные магниты не находятся рядом с вашим устройством.Даже если вы спешите, будьте осторожны. Агрессивные и резкие движения могут повредить штекер, что может привести к проблемам с зарядкой.Чехол для ноутбука или сумка должны быть мягкими, без острых краев. Внутренний механизм ноутбука можно легко повредить, если носить его в рюкзаке с другими предметами.Мы все знаем, что вы не можете использовать воду и ткань для очистки экрана. Используйте микрофибру и чистящее средство для ноутбука. Не давите слишком сильно, так как экраны довольно тонкие.Не оставляйте свой ноутбук включенным, если вы не используете его в течение дня. Непрерывная работа изнашивает жесткий диск и повреждает систему охлаждения. Если вы используете устройство несколько раз в день, используйте спящий режим.Как часто вы пьете чай или кофе, используя свой ноутбук? Горячий напиток может причинить вред, даже если вы не пролили ни капли. Не ставьте горячие чашки на закрытую крышку — это может повредить матрицу экрана.