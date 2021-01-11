Источник материала: UDF



Кадр из видео

пишет

Конституция

Бессмысленная игра

Снова Ермошина?

Что с этим делать?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всебелорусское собрание государственных иждивенцев Белорусский правитель тянет время, заматывая ситуацию и оттягивая свой политический конец.

Если ориентироваться на Новогоднее поздравлениебелорусскому народу, то на февральском Всебелорусском народном собрании (ВНС) А. Лукашенко будет себя позиционировать неким былинным героем, с доблестью отстоявшим государство, которое построено исключительно, как феодальное владение вокруг Дворца независимости.Но это неважно. А. Лукашенко все годы своего президентства занимался самопиаром и, как в республике, так и на внешней арене к этому привыкли.Интереснее другое. В первую очередь, хотелось бы понять, зачем А. Лукашенко потребовался этот странный форум, не имеющий никакого конституционного статуса? Ведь в мае прошлого года вопрос об ВНС обсуждался в качестве старта предвыборной кампании. Но в конце весны как-то не срослось.Напомним, что про ВНС белорусские власти вспомнили в сентябре, когда искали платформу для так называемой конституционной реформы. Потом А. Лукашенко принялся имитировать национальный диалог …Сейчас ситуация кардинально изменилась. Уличные протесты подавлены, А. Лукашенко и его окружение, а также белорусская «экспертиза» очень эмоционально радуются кровавому террору против собственного народа. Попутно в белорусское медиа-пространство уже запущена «версия» о том, что, как оказывается, 14 сентября в Сочи А. Лукашенко ничего В. Путину не обещал. Так что ни о каком уходе действующего белорусского президента сейчас уже нет и речи. А. Лукашенко в очередной раз обманул Москву.Но проведение ВСН все-таки нужно. Дело в том, что А. Лукашенко проиграл выборы и его власть базируется только на силовиках. Но тащить на своей шее целую хунту тяжело. Нужна хоть какая-нибудь легитимность.По идее, ВНС, представляя из себя сборище представителей государственного аппарата, силовиков и лукашистских организаций, должно стать некой легитимной опорой для шестого президентского срока А. Лукашенко. Именно по этой причине сейчас ВНС так пиарят белорусские СМИ, провозглашая данное собрание государственных иждивенцев едва ли не вершиной демократии. Правда, и в данном деле белорусский агитпроп уже отличился поразительным идиотизмом: лукашенковские СМИ создают из собрания типичный партхозактив 1960-1970-х годов с ритуальными поклонами в адрес республиканской номенклатуры: https://www.sb.by/articles/stroim-stranu-vmeste.html.Иными словами, выборы 9 августа А. Лукашенко подменяет Всебелорусским народным собранием, что, между прочим, является косвенным признанием властей, что они совершили государственный переворот и сейчас ищут защиту (мнимую легитимность), выстраивая баррикады из неконституционных конструкций. Это первая задача, которую попытается решить А. Лукашенко.Вторая задача – Конституция. Тут сложнее. 10 января 2020 г. А. Лукашенко подтвердил, что «поправки в Конституцию, может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены [на собрании], а внесение их будет исключительно на референдуме … Думаю, что в течение года мы сможем разработать проект новой Конституции, и думаю, что к концу будущего года проект новой Конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой Конституции или не быть» (https://news.tut.by/economics/714225.html). При этом стоит обратить внимание на то, что до сегодняшнего дня реальный проект новой Конституции так и не стал достоянием общественности. Планируемые изменения остаются секретными.При этом напомним, что вообще-то по первоначальному плану, что озвучивался на разных уровнях в Беларуси и России, новая белорусская Конституция должна была появиться уже декабре прошедшего года. Сейчас Конституция «переезжает» минимум на 2022 год. Так что А. Лукашенко просто тянет время, заматывая ситуацию и оттягивая свой политический конец. Так в средневековье осужденный перед казнью, получив право на последнее желание, устраивал суету вокруг высилицы, ссылался на то, что убил все-то пару десятков человек, и вообще он хороший … И сейчас все эти метания А. Лукашенко напоминают истерику на эшафоте.«Белорусская экспертиза» мечтает, чтобы оппоненты правящего режима подключились к «новым правилам игры», которые должны быть утверждены на ВНС. Это, мол, снизит радикализм в обществе. И понятно, что им очень хочется, чтобы противники А. Лукашенко пошли на эту уловку. При этом они видимо не очень понимают, что пишут и о чем говорят: сам факт политической «игры» с А. Лукашенко равнозначен самоубийству. А. Лукашенко за свою жизнь играл только в поддавки, включая игры на футбольном и хоккейном поле. При этом он считает компромиссом только полное, включая физическое, подавление или уничтожение оппонента. Судьба политических заключенных в Беларуси является этому отличным примером. Так что «белорусские эксперты» сейчас играют, как посредники в 1990-е годы, сдавая очередной банде заложников: «Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем …». Они просто уговаривают сдаться на милость «победителя» в стиле госпожи Ермошиной.Судя по заявлению А. Лукашенко, новая Конституция должна быть принята на референдуме. Вот тут самая главная проблема. Дело в том, что А. Лукашенко физически не может выиграть ни одну избирательную кампанию. Любое выдвижение его лично, его депутатов или проекта Конституции на подиум избирательной кампании гарантирует мгновенное блокирование протестным голосованием. Ярость населения за обман 9 августа никуда не делась. Более того, появился опыт борьбы за отстаивание своего выбора. Ясно, что судьба членов избирательных комиссий, которые снова попытаются прятаться за спины ОМОНа, будет лютая, как и членов ЦИКа, до которых народ все-равно рано или поздно доберется. Вторая революция гарантирована. В принципе, нет тайны в том, что оппоненты А. Лукашенко к ней активно готовятся.Вот в этом и состоит главная интрига ВНС и будущего референдума. А. Лукашенко просто «вьет» в рамках республики собственное «царство», которое должно быть вне воли народа, выборов, каких-то диалогов, транзитов власти, президентских сроков. Так что не исключено, что, подтвердив «царские» полномочия на ВНС, А. Лукашенко просто прикроется белорусским парламентом и увильнет от референдума.А. Лукашенко несамостоятелен. Все игры с ВНС – это работа на силовиков, которым некуда бежать. Никакая Росгвардия их не спасет! Но было бы наивно верить многочисленным публикациям, что силовики расколоты, в рядах сотрудников брожение и т.д. Это ложь. В Беларуси у власти фашистская хунта и ждать от фашистов совести и понимания бессмысленно.А. Лукашенко в данном случае выполняет роль приманки, он, как охотничий манок, пытается вытянуть на себя политическое Сопротивление, отвлекая противника от удара по силовикам. А. Лукашенко – ложная цель.ВСН – это попытка навязать оппонентам режима новый собственный сценарий, спровоцировать политических противников на бессмысленное выступление, что в принципе не исключает полезность ряда оппозиционных мероприятий, включая проведение альтернативного собрания или санкции против «делегатов».Рано или поздно белорусское Сопротивление придет к пониманию того, что нельзя жить в режиме реакции на всё новые спектакли и шоу А. Лукашенко. Оппонентам режима на этих кампаниях уготована роль сакральных жертв. Надо идти вперед, с собственной повесткой и собственными сценариями, игнорируя весь этот «кукольный театр» А. Лукашенко.