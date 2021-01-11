Источник материала: Хартия'97

Российский «Сбербанк» сделал неутешительный прогноз для белорусских властей 11.01.2021, 13:22

Политический кризис вызвал серьезную турбулентность в банковской системе.

Экономическая политика белорусских властей может иметь крайне негативные последствия. Такой вывод содержится в обзоре, который подготовили аналитики центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка», пишет сайт naviny.by .

Комментируя экономические итоги 2020 года, они отмечают, что Беларусь в прошлом году столкнулась «сразу с двумя видами шоков» — экономическим и политическим.

«Ограниченные финансовые возможности по оказанию поддержки экономике в условиях пандемии подтолкнули руководство страны к отказу от введения жестких карантинных ограничений. Подобная стратегия вместе с традиционными инструментами поддержки внутреннего спроса через предприятия госсектора ограничили глубину спада», — считают аналитики «Сбербанка».

«Политический кризис вызвал серьезную турбулентность в банковской системе. На фоне стремительно растущих ожиданий по ослаблению белорусского рубля Национальному банку пришлось ограничить операции по предоставлению ликвидности. Процентные ставки на кредитно-депозитном рынке выросли, кредитование во многих сегментах практически остановилось», — констатируют аналитики «Сбербанка».

При этом, продолжают они, несмотря на жесткие кредитные условия для частного сектора, госпредприятия продолжают получать поддержку в виде новых кредитов и массовых реструктуризаций.

«Ставка на неэффективный и масштабный госсектор аккумулирует в экономике дисбалансы, способные в будущем привести к крайне негативным последствиям», — предполагают российские аналитики.

В 2021 году, считают они, экономический ландшафт в Беларуси будет зависеть, во-первых, от эпидемиологической ситуации.

«Несмотря на наличие внутренних проблем, глобальная повестка остается важным фактором, влияющим на состояние внешнего спроса. От скорости восстановления мировой экономики будут зависеть как физические, так и стоимостные объемы (белорусского) экспорта», — подчеркивают аналитики «Сбербанка».

На ситуацию в белорусской экономике, считают эксперты, будет влиять, во-вторых, политический кризис. «Характер и динамика напряженности в политической сфере в том числе определит жесткость политики Национального банка, траекторию белорусского рубля и инфляцию», — прогнозируют аналитики.

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