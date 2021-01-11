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Александр Невзоров: США показали свою феноменальную политическую прочность

11.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Александр Невзоров: США показали свою феноменальную политическую прочность

  • 11.01.2021, 13:10
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Александр Невзоров: США показали свою феноменальную политическую прочность
Александр Невзоров

Система ее оказалась монолитной.

Известный российский публицист Александр Невзоров рассказал в выпуске авторской программы «Наповал» о настоящих системах-монолитах.

— Вообще современные президенты — это результат, конечно, преступной, но очень интересной селекции. В лице этих персонажей страшных снов Калигулы и Дракулы мы имеем дело с нововыведенной удивительной породой людей, — сделал вывод Александр Невзоров, анализируя деятельность правителей, которые «собираются наслаждаться властью еще лет 30».

— Что интересно, детали от одного президента прекрасно подходят для другого: смех Ким Чен Ына прекрасно подойдет Путину, а усишки Лукашенко вполне сгодятся в качестве бровей стареющему Ассаду, — полагает публицист.

Дональду Трампу, по его мнению, повезло меньше Ким Чен Ына, Владимира Путина, Александра Лукашенко и Башара Асада. В том числе и потому, что он не стал брать пример ни с одного из них.

— У бедняжки Трампа теоретически было несколько путей спасения. Первый путинский путь — это просто обнулиться. Это самый дорогой способ, но за любовь к хорошей имитации законности надо платить.

При этом, конечно, необходимо поработать с трусами конгрессменов, сенаторов и выборщиков, чтобы они увлеклись подсчетом оставшихся им дней, а не какими-то там голосами.

Лукашенко еще с лета «обрывал Трампу телефон и советовал завести наконец себе нормальный ОМОН».

И третий путь, экономичный и незатейливый, предложил сирийский Ассад. Это тоже газ, но не ювелирного применения как «Новичок», а простенький, надежный, проверенный боевой газ в бомбах, сразу вытравливающий целые города.

Если у населения возникают сомнения в легитимности своего президента, то всю область, где эти сомнения возникли, надо разбомбить, — иронизирует Невзоров.

По его мнению, «своенравный Трамп пошел своим путем»:

— И ведь почти все удалось. Все немножко подпортили русские участники штурма, наши эмигранты, которые опять не поняли разницу между понятиями «погром» и понятием «спереть». Их участие в штурме конгресса обеспечило пропажу ноутбуков, декоративных накладок на мебель, щеток для чистки унитазов и массы других хозяйственных мелочей. То есть крупного размера краж не получилось, но это подпортило картинку, лишив ее политической чистоты.

В России такое событие, да еще с залезанием по отвесным стенам Кремля, со стрельбой внутри, немедленно сотрясло бы и вертикали, и горизонтали, да так, что в самых отдаленных подпольях, в избушках Урала лопались бы банки с соленьями. Росгвардию бы целиком скосил инсульт от непосильного умственного напряжения, она гадала бы, на чьей же она стороне.

А вот Америка показала свою феноменальную политическую прочность. Система ее оказалась монолитной, и на ней, как выяснилось, можно плясать любые пляски без всякого вреда для системы.

Штурму Конгресса придали значение, которое это событие вообще не имеет. Хотя вообще, когда президента можно выгнать с работы, да еще и посадить за организацию массовых беспорядков, это отдельное огромное удовольствие. Русский народ пока просто не догадывается, как оно велико, — уверен публицист.

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