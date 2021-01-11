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В Украине обнародовали реальные данные о водном кризисе в Крыму
Источник материала: Хартия'97
В Украине обнародовали реальные данные о водном кризисе в Крыму
Как бы ни пытались в Кремле скрыть реальную ситуацию — воды на оккупированном полуострове больше не станет.
Не смотря на все старания российской пропагандистской машины и так называемых крымский властей, Украина получает подробную информацию о ситуации с водой на оккупированном полуострове. Об этом говорится в сюжете
В 2020 году одна из громких тем — отсутствие воды в Крыму и возможная гуманитарная катастрофа. Но есть еще и неопровержимые шокирующие факты, собранные украинскими специалистами из космоса. И как бы ни пытались в Кремле скрыть реальную ситуацию — воды в оккупированном Крыму больше не станет.
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Как бы ни пытались в Кремле скрыть реальную ситуацию — воды на оккупированном полуострове больше не станет.
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