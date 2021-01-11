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Революция гарантирована
Источник материала: Хартия'97
Революция гарантирована
Сопротивление должно создавать свою повестку и игнорировать кукольные спектакли режима.
Российский эксперт Андрей Суздальцев считает, что всеми своими действиями Лукашенко просто тянет время, заматывая ситуацию и оттягивая свой политический конец. Об этом он пишет в колонке на
«Так в средневековье осужденный перед казнью, получив право на последнее желание, устраивал суету вокруг висилицы, ссылался на то, что убил все-то пару десятков человек, и вообще он хороший … И сейчас все эти метания А. Лукашенко напоминают истерику на эшафоте», — считает политолог.
Андрей Суздальцев уверяет, что любые попытки имитации диалога приведут к всплеску протестной активности.
«Ярость населения за обман 9 августа никуда не делась. Более того, появился опыт борьбы за отстаивание своего выбора. Ясно, что судьба членов избирательных комиссий, которые снова попытаются прятаться за спины ОМОНа, будет лютая, как и членов ЦИКа, до которых народ все-равно рано или поздно доберется. Вторая революция гарантирована. В принципе, нет тайны в том, что оппоненты А. Лукашенко к ней активно готовятся», — пишет Андрей Суздальцев.
Российский эксперт призывает белорусской сопротивление не покупаться на «кукольный театр» Лукашенко и идти с собственной повесткой.
«Лукашенко несамостоятелен. Все его игры – это работа на силовиков, которым некуда бежать. Никакая Росгвардия их не спасет!
Рано или поздно белорусское Сопротивление придет к пониманию того, что нельзя жить в режиме реакции на все новые спектакли и шоу А. Лукашенко. Оппонентам режима на этих кампаниях уготована роль сакральных жертв. Надо идти вперед, с собственной повесткой и собственными сценариями, игнорируя весь этот «кукольный театр» Лукашенко», — резюмирует российский
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Сопротивление должно создавать свою повестку и игнорировать кукольные спектакли режима.
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