Источник материала: Хартия'97

Революция гарантирована 11.01.2021, 12:54

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ФОТО: TUT.BY

Сопротивление должно создавать свою повестку и игнорировать кукольные спектакли режима.

Российский эксперт Андрей Суздальцев считает, что всеми своими действиями Лукашенко просто тянет время, заматывая ситуацию и оттягивая свой политический конец. Об этом он пишет в колонке на «Эхе Москвы» .

«Так в средневековье осужденный перед казнью, получив право на последнее желание, устраивал суету вокруг висилицы, ссылался на то, что убил все-то пару десятков человек, и вообще он хороший … И сейчас все эти метания А. Лукашенко напоминают истерику на эшафоте», — считает политолог.

Андрей Суздальцев уверяет, что любые попытки имитации диалога приведут к всплеску протестной активности.

«Ярость населения за обман 9 августа никуда не делась. Более того, появился опыт борьбы за отстаивание своего выбора. Ясно, что судьба членов избирательных комиссий, которые снова попытаются прятаться за спины ОМОНа, будет лютая, как и членов ЦИКа, до которых народ все-равно рано или поздно доберется. Вторая революция гарантирована. В принципе, нет тайны в том, что оппоненты А. Лукашенко к ней активно готовятся», — пишет Андрей Суздальцев.

Российский эксперт призывает белорусской сопротивление не покупаться на «кукольный театр» Лукашенко и идти с собственной повесткой.

«Лукашенко несамостоятелен. Все его игры – это работа на силовиков, которым некуда бежать. Никакая Росгвардия их не спасет!

Рано или поздно белорусское Сопротивление придет к пониманию того, что нельзя жить в режиме реакции на все новые спектакли и шоу А. Лукашенко. Оппонентам режима на этих кампаниях уготована роль сакральных жертв. Надо идти вперед, с собственной повесткой и собственными сценариями, игнорируя весь этот «кукольный театр» Лукашенко», — резюмирует российский

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