﻿ В Пинске предприниматели массово уходят с рынка и увозят с собой торговые павильоны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Пинске предприниматели массово уходят с рынка и увозят с собой торговые павильоны

11.01.2021 13:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Пинске предприниматели массово уходят с рынка и увозят с собой торговые павильоны

  • 11.01.2021, 12:45
  • 3,612
В Пинске предприниматели массово уходят с рынка и увозят с собой торговые павильоны

Более 80 торговых мест рынка «Солнечный» уже опустели.

На рынке «Солнечный» в Пинске всё больше и больше освобождается торговых мест. На сегодняшний день уже разобрано и вывезено более 80 роллетных кабин и торговых павильонов. И занимать освободившиеся места никто не спешит, пишет сайт media-polesye.by.

Причин ухода предпринимателей с рынка несколько. Одна из них, объясняют те, кто ещё пока остаётся работать, это отсутствие покупателя. Чтобы приехать на рынок, человеку нужно где-то припарковать машину. Кругом запрещающие остановку и стоянку знаки установлены. А въезд на платную стоянку стоит 1 рубль. Человеку, может быть, нужно лампочку купить за 50 копеек, говорят предприниматели, а он должен за парковку в 2 раза больше заплатить. Поэтому покупатель едет в туда, где можно бесплатно припарковать машину. Возле магазинов и торговых центров, а их сегодня в Пинске немало, все парковки бесплатные.



Вторая причина – стоимость аренды торгового места. Например, за 12 м.кв. торговой площади торговцу автозапчастями в месяц нужно заплатить 145 рублей. А их при отсутствии покупателя ещё нужно заработать. Предприниматели не раз ставили вопрос перед руководством Пинского РСУ, которому принадлежит рынок «Солнечный», о снижении ставки арендной платы, однако всякий раз получали отказ.

В итоге, многие из тех, кто ещё недавно платил налоги в местный бюджет, делал отчисления в пенсионный фонд, оставили торговлю на рынке и уехали на заработки в Европу. Кто-то работает дальнобойщиком, кто-то – таксистом, кто-то – сотрудником в офисе.

Роллетные кабины и торговые павильоны им приходится демонтировать. На месте прежней работы остаются лишь фундаменты.




Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Окна, заполненные водой, охладят дом в жару и помогут обогреть его в холод. Как это работает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.01.2021
Салiдарнасць
11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by