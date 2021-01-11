Кац: Протестные настроения в Беларуси сохраняются, и принять власть Лукашенко люди не готовы

Источник материала: Салiдарнасць

Российский блогер анализирует интервью Лукашенко телеканалу «Россия 1» и рассуждает о том, от чего зависят изменения в Беларуси.





Фото: Новая газета

Максим Кац объяснил , откуда пошли угрозы о развале Беларуси, на которые все время ссылается Александр Лукашенко. Это результат «импортирования российских пропагандистов».

— Термин, очевидно, пришел из России, которая развалиться вполне себе может, в ней есть много национальных регионов и республик. Развал страны как российская страшилка, особенно в постсоветском контексте — это понятный пропагандистский заход.

А Беларусь как может развалиться? На что и что? Будет две страны: одна со столицей в Гомеле, а другая — в Витебске? Беларусь — не очень большая, почти моноэтническая страна. Там 85% жителей — белорусы.

Нет никаких существенных различий в ее регионах, нет каких-то разногласий между людьми по тем или иным причинам. Это даже не Украина с ее различиями между востоком и западом, — объяснил политолог.

В целом, анализируя последнее интервью Лукашенко государственному российскому телевидению, он сделал вывод о том, что «Кремль вновь начал видеть в Лукашенко потенциального правителя Беларуси еще на какое-то время».

— Лукашенко всем своим видом показывает: давайте перевернем страницу. Права человека, состоявшиеся пытки, политзаключенные, протестующие люди — это все ерунда, переживет страна и без звания демократической. Жизнь, мол, продолжается, протестующие перебесятся, а страной кто-то должен все-таки управлять. Посыл такой.

Забавно, что, показывая кадры с инаугурации Лукашенко в 1994 году, «Россия 1» не показала бело-красно-белый флаг, у которого он присягал.

Лукашенко, очевидно, чувствует себя увереннее, так как в массовых протестах в центре Минска перерыв. Но статус-кво с его правлением может затянуться, если этот перерыв затянется.

Интервью, по всей видимости, было призвано поднять его рейтинг в глазах российских телезрителей. Это может означать, что Кремль вновь начал видеть в нем потенциального правителя Беларуси еще на какое-то время, чего до декабря не происходило, — отметил блогер.

Теперь изменения в Беларуси, по его мнению, будут зависеть от того, возобновятся ли массовые протесты.

— Протестные настроения в стране, очевидно, сохраняются, и принять власть Лукашенко люди не готовы. Ситуация выглядит как пауза, — отмечает Максим Кац. — Протестующие перестали выходить «за флажки» и приходить туда, где власть их видеть не готова.

А власть почти смирилась с выражением протестов в жилых районах. Очень важно, что будет дальше: продолжится ли жизнь в таком статусе-кво или весной либо после какого-то события массовые протесты возобновятся. Это сильно повлияет на скорость и характер изменений.

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