Открытка с Карского моря: встречаем морозы до 25 градусов

Источник материала: Onliner

Возможно, завтра некоторые, если повезет, увидят последний плюс на этой неделе. Дальше намечаются все более жесткие морозы, Белгидромет предупреждает, что дело может дойти до минус 25 градусов. Вспоминайте, что школьная географичка рассказывала вам про Карское море — из этого ледяного мешка нам вывалился крупный подарочек. Надо кому-то передарить.

Как синоптики и обещали, в воскресенье наступила фактическая зима, снег больше не самоустраняется при первой возможности. За юго-западный краешек нашей земли еще цепляется плюс 1 градус, но его синие пальчики разжимаются. В последующие дни направление воздушных потоков постепенно переменится с южного на северо-восточное, температура будет падать. В первой половине недели еще без экстрима, днем от 0 до 6 мороза.

Самое интересное начнется в четверг — ночью может похолодать до минус 15 (на северо-востоке), дневной разброс по стране — от 7 до 13 мороза. К субботе минимум дойдет до 25 градусов — ночью на востоке. Днем разброс в основном от минус 11 до 18, только Брестской области, возможно, будет позволено греться при 9—10 мороза.

Похолодание будет сопровождаться не слишком сильными, но долгоиграющими снегопадами. Белгидромет полагает, что за неделю покров может увеличиться сантиметров на пять. На солнце надежды мало.

Навсегда ли у нас теперь морозы — пока видно плохо. Но есть робкая надежда, что с понедельника может начать теплеть.