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Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо
Источник материала: Onliner
Чтобы не вляпаться в плохой дизайн, достаточно сделать его простым, понятным и практичным, но некоторые люди предпочитают все усложнить, а не подчиняться глупым правилам. Особенно это характерно для частных домов, архитектурные ошибки при строительстве которых хозяева зачастую пытаются обыграть с помощью затейливого интерьерного решения, но получается только хуже. На самые смешные интерьерные неудачи предлагает
1. Клиент: «Я хочу интерьер, который будет всегда держать меня в тонусе». Дизайнер интерьера: «Ни слова больше!» Страшно представить, как с этой лестницы спустится человек, которому забудут о ней рассказать.
2. Антигравитационная ванная комната. Видимо, по каким-то особым правилам физики вода попадает в сток прежде чем выйти за дверь, порог которой гораздо ниже стока.
3. Всегда неловко задавать в гостях сакральный вопрос: «Где у вас уборная?» Хозяин дома на фото решил этот вопрос оригинальным способом: соорудил туалет без двери, и это первое, что вы видите, придя в гости.
4. А эта странная уборная находится под лестницей. Унитаз встроен туда по диагонали в стену с ковровым покрытием.
5. Раковина на кухне, установленная таким образом, может вызвать шок даже у микроволновки. Но у данного интерьерного решения есть практический смысл: два человека могут мыть посуду одновременно.
6. А этот кухонный гарнитур, кажется, проектировал производитель диванов.
7. Глядя на это фото, почти чувствуешь, как подвернул лодыжку.
8. А архитектура этого дома предполагает несущую балку прямо посреди прихожей.
9. Из девочки выросла хозяюшка и захотела кухню как у Барби.
10. Когда не хватило пары сантиметров, но смекалочка помогла.
11. Ковра в уборной много не бывает.
12. Когда решил сделать лестницу как в Хогвардсе и постелил на нее ковролин.
13. А это люксовая спальня вместе с люксовой ванной, расположенные в обычном доме американского пригорода.
14. Холодильник среднего класса. Эстетика низшего класса.
15. Это не зеркало, а дверной проем.
16. А это просто пара сантиметров поднятого ковролина вместе с плинтусом.
17. Страшно представить, как трясется дом во время стирки.
18. Ад перфекциониста.
19. Лестница, ведущая в лофт-спальню.
20. Этот продавец дверей был настолько крут, что впарил хозяевам дома сразу два комплекта.
21. Почему бы не использовать жалюзи вместо душевой шторки?
22. А в этой кухне прекрасно вообще все.
23. Социальное дистанцирование — это когда вы в браке больше 10 лет.
24. Плитка в кухне с принтом черной плесени. Почему бы нет?
25. Представьте, что вы пожарный и входите в дом, наполненный дымом, через это окно.
26. Архитектура, которая вызывает как минимум боль в шее, как максимум — черепно-мозговую травму.
27. Королевская сидушка.
28. А это, должно быть, апартаменты в зоне отчуждения.
29. Когда вентилятор устанавливал человек, едва знакомый с законами аэродинамики.
30. И еще немного креатива напоследок.
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Чтобы не вляпаться в плохой дизайн, достаточно сделать его простым, понятным и практичным, но некоторые люди предпочитают все усложнить, а не подчиняться глупым...
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