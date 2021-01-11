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Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

11.01.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чтобы не вляпаться в плохой дизайн, достаточно сделать его простым, понятным и практичным, но некоторые люди предпочитают все усложнить, а не подчиняться глупым правилам. Особенно это характерно для частных домов, архитектурные ошибки при строительстве которых хозяева зачастую пытаются обыграть с помощью затейливого интерьерного решения, но получается только хуже. На самые смешные интерьерные неудачи предлагает взглянуть ресурс пользовательского контента Boredpanda.

1. Клиент: «Я хочу интерьер, который будет всегда держать меня в тонусе». Дизайнер интерьера: «Ни слова больше!» Страшно представить, как с этой лестницы спустится человек, которому забудут о ней рассказать.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

 

2. Антигравитационная ванная комната. Видимо, по каким-то особым правилам физики вода попадает в сток прежде чем выйти за дверь, порог которой гораздо ниже стока.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

3. Всегда неловко задавать в гостях сакральный вопрос: «Где у вас уборная?» Хозяин дома на фото решил этот вопрос оригинальным способом: соорудил туалет без двери, и это первое, что вы видите, придя в гости.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

4. А эта странная уборная находится под лестницей. Унитаз встроен туда по диагонали в стену с ковровым покрытием.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

5. Раковина на кухне, установленная таким образом, может вызвать шок даже у микроволновки. Но у данного интерьерного решения есть практический смысл: два человека могут мыть посуду одновременно.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

6. А этот кухонный гарнитур, кажется, проектировал производитель диванов.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

7. Глядя на это фото, почти чувствуешь, как подвернул лодыжку.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

8. А архитектура этого дома предполагает несущую балку прямо посреди прихожей.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

9. Из девочки выросла хозяюшка и захотела кухню как у Барби.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

10. Когда не хватило пары сантиметров, но смекалочка помогла.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

11. Ковра в уборной много не бывает.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

12. Когда решил сделать лестницу как в Хогвардсе и постелил на нее ковролин.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

13. А это люксовая спальня вместе с люксовой ванной, расположенные в обычном доме американского пригорода.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

14. Холодильник среднего класса. Эстетика низшего класса.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

15. Это не зеркало, а дверной проем.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

16. А это просто пара сантиметров поднятого ковролина вместе с плинтусом.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

17. Страшно представить, как трясется дом во время стирки.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

18. Ад перфекциониста.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

19. Лестница, ведущая в лофт-спальню.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

20. Этот продавец дверей был настолько крут, что впарил хозяевам дома сразу два комплекта.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

21. Почему бы не использовать жалюзи вместо душевой шторки?

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

22. А в этой кухне прекрасно вообще все.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

23. Социальное дистанцирование — это когда вы в браке больше 10 лет.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

24. Плитка в кухне с принтом черной плесени. Почему бы нет?

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

25. Представьте, что вы пожарный и входите в дом, наполненный дымом, через это окно.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

26. Архитектура, которая вызывает как минимум боль в шее, как максимум — черепно-мозговую травму.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

27. Королевская сидушка.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

28. А это, должно быть, апартаменты в зоне отчуждения.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

29. Когда вентилятор устанавливал человек, едва знакомый с законами аэродинамики.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

30. И еще немного креатива напоследок.

Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

 
 
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Чтобы не вляпаться в плохой дизайн, достаточно сделать его простым, понятным и практичным, но некоторые люди предпочитают все усложнить, а не подчиняться глупым...
 
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