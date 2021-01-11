Ад перфекциониста. 30 интерьеров, от которых вам станет нехорошо

Источник материала: Onliner

Чтобы не вляпаться в плохой дизайн, достаточно сделать его простым, понятным и практичным, но некоторые люди предпочитают все усложнить, а не подчиняться глупым правилам. Особенно это характерно для частных домов, архитектурные ошибки при строительстве которых хозяева зачастую пытаются обыграть с помощью затейливого интерьерного решения, но получается только хуже. На самые смешные интерьерные неудачи предлагает взглянуть ресурс пользовательского контента Boredpanda.

1. Клиент: «Я хочу интерьер, который будет всегда держать меня в тонусе». Дизайнер интерьера: «Ни слова больше!» Страшно представить, как с этой лестницы спустится человек, которому забудут о ней рассказать.





2. Антигравитационная ванная комната. Видимо, по каким-то особым правилам физики вода попадает в сток прежде чем выйти за дверь, порог которой гораздо ниже стока.





3. Всегда неловко задавать в гостях сакральный вопрос: «Где у вас уборная?» Хозяин дома на фото решил этот вопрос оригинальным способом: соорудил туалет без двери, и это первое, что вы видите, придя в гости.





4. А эта странная уборная находится под лестницей. Унитаз встроен туда по диагонали в стену с ковровым покрытием.





5. Раковина на кухне, установленная таким образом, может вызвать шок даже у микроволновки. Но у данного интерьерного решения есть практический смысл: два человека могут мыть посуду одновременно.





6. А этот кухонный гарнитур, кажется, проектировал производитель диванов.





7. Глядя на это фото, почти чувствуешь, как подвернул лодыжку.





8. А архитектура этого дома предполагает несущую балку прямо посреди прихожей.





9. Из девочки выросла хозяюшка и захотела кухню как у Барби.





10. Когда не хватило пары сантиметров, но смекалочка помогла.





11. Ковра в уборной много не бывает.





12. Когда решил сделать лестницу как в Хогвардсе и постелил на нее ковролин.





13. А это люксовая спальня вместе с люксовой ванной, расположенные в обычном доме американского пригорода.





14. Холодильник среднего класса. Эстетика низшего класса.





15. Это не зеркало, а дверной проем.





16. А это просто пара сантиметров поднятого ковролина вместе с плинтусом.





17. Страшно представить, как трясется дом во время стирки.





18. Ад перфекциониста.





19. Лестница, ведущая в лофт-спальню.





20. Этот продавец дверей был настолько крут, что впарил хозяевам дома сразу два комплекта.





21. Почему бы не использовать жалюзи вместо душевой шторки?





22. А в этой кухне прекрасно вообще все.





23. Социальное дистанцирование — это когда вы в браке больше 10 лет.





24. Плитка в кухне с принтом черной плесени. Почему бы нет?





25. Представьте, что вы пожарный и входите в дом, наполненный дымом, через это окно.





26. Архитектура, которая вызывает как минимум боль в шее, как максимум — черепно-мозговую травму.





27. Королевская сидушка.





28. А это, должно быть, апартаменты в зоне отчуждения.





29. Когда вентилятор устанавливал человек, едва знакомый с законами аэродинамики.





30. И еще немного креатива напоследок.



