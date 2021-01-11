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Таможня за год не впустила в Беларусь 85 авто с поддельными документами

11.01.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации таможенных органов, в 2020 году порядка 85 транспортных средств, среди которых тягачи, полуприцепы, легковые автомобили с видоизмененными номерами либо перемещаемые по поддельным документам, выявлены белорусскими таможенниками при их ввозе на территорию Евразийского экономического союза. Возбуждено 35 уголовных дел в отношении лиц, незаконно ввозивших автомобили.

Сообщается, что с целью уклонения от уплаты таможенных платежей разрабатываются целые схемы незаконного перемещения через таможенную границу транспортных средств.

— Одна из них, которая и является самой распространенной, — авто приобретается в странах Евросоюза, а его VIN-номер «перебивается» за пределами ЕАЭС под номер авто, уже зарегистрированного на территории союза. После на транспортное средство «вешается» регистрационный номер зарегистрированного в ЕАЭС авто либо же транспортного средства, не подлежащего восстановлению, — рассказали в таможенных органах.




Пользуются популярностью у «специалистов» и находящиеся в лизинге либо арендованные в странах Евросоюза автомобили, которые также на территории Литвы приобретают «новый» облик.

— Это, как правило, легковые авто класса «люкс», которые пытаются ввезти с использованием похищенных либо поддельных регистрационных знаков, — отметили в таможне.

Таможня за год не впустила в Беларусь 85 авто с поддельными документами

Активно используют нарушители и поддельные документы при перемещении через таможенную границу транспортного средства, в том числе намеренно занижая его реальную стоимость.

К слову, наибольшей популярностью для незаконного ввоза авто пользуется литовское направление, на польском, латвийском и украинском такие случаи немногочисленны.

Государственный таможенный комитет обращает внимание на ответственность, в том числе и уголовную, за подобные противоправные действия и призывает к соблюдению законодательства.





 
 
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По информации таможенных органов, в 2020 году порядка 85 транспортных средств, среди которых тягачи, полуприцепы, легковые автомобили с видоизмененными номерами либо...
 
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