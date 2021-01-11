Telegram и Signal получили приток пользователей после введения WhatsApp новой политики данных

Источник материала: Onliner

Мессенджеры Telegram и Signal, которые позиционируют себя как защищенный способ общения, получили приток новых пользователей. По данным ресурса Moneyweb, Telegram с четверга скачали 2,2 млн раз, Signal — 100 000. Это произошло на фоне новой политики обмена данными WhatsApp с Facebook.

Мессенджер принадлежит компании Марка Цукерберга. Состоялся анонс того, что от пользователей платформы WhatsApp для бизнеса потребуется разрешить обмен данными с Facebook, материнской компанией. Многие пользователи посчитали, что это требование коснется и их. Хотя позже в WhatsApp и заверили, что это не так.

Тем не менее это объявление заставило многих заволноваться о всеобъемлющей власти Facebook над данными. В соцсетях разгорелись обсуждения, звучали призывы переходить в альтернативные мессенджеры.

Signal получил свою долю внимания, так как о нем в своих Twitter-аккаунтах как об альтернативе рассказали Илон Маск и Эдвард Сноуден.