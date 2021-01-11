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Telegram и Signal получили приток пользователей после введения WhatsApp новой политики данных
Источник материала: Onliner
Мессенджеры Telegram и Signal, которые позиционируют себя как защищенный способ общения,
Мессенджер принадлежит компании Марка Цукерберга. Состоялся анонс того, что от пользователей платформы WhatsApp для бизнеса потребуется разрешить обмен данными с Facebook, материнской компанией. Многие пользователи посчитали, что это требование коснется и их. Хотя позже в WhatsApp и заверили, что это не так.
Тем не менее это объявление заставило многих заволноваться о всеобъемлющей власти Facebook над данными. В соцсетях разгорелись обсуждения, звучали призывы переходить в альтернативные мессенджеры.
Signal получил свою долю внимания, так как о нем в своих Twitter-аккаунтах как об альтернативе рассказали Илон Маск и Эдвард Сноуден.
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Мессенджеры Telegram и Signal, которые позиционируют себя как защищенный способ общения, получили приток новых пользователей. По данным ресурса Moneyweb, Telegram с четверга...
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