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Telegram и Signal получили приток пользователей после введения WhatsApp новой политики данных

11.01.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мессенджеры Telegram и Signal, которые позиционируют себя как защищенный способ общения, получили приток новых пользователей. По данным ресурса Moneyweb, Telegram с четверга скачали 2,2 млн раз, Signal — 100 000. Это произошло на фоне новой политики обмена данными WhatsApp с Facebook.

Мессенджер принадлежит компании Марка Цукерберга. Состоялся анонс того, что от пользователей платформы WhatsApp для бизнеса потребуется разрешить обмен данными с Facebook, материнской компанией. Многие пользователи посчитали, что это требование коснется и их. Хотя позже в WhatsApp и заверили, что это не так.

Тем не менее это объявление заставило многих заволноваться о всеобъемлющей власти Facebook над данными. В соцсетях разгорелись обсуждения, звучали призывы переходить в альтернативные мессенджеры.

Signal получил свою долю внимания, так как о нем в своих Twitter-аккаунтах как об альтернативе рассказали Илон Маск и Эдвард Сноуден.

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Мессенджеры Telegram и Signal, которые позиционируют себя как защищенный способ общения, получили приток новых пользователей. По данным ресурса Moneyweb, Telegram с четверга...
 
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