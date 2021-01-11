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Генпрокуратура ответила на жалобы студентов по поводу лишения стипендии за пропуск 10 часов занятий
Источник материала: Onliner
В середине октября Министерство финансов по инициативе Министерства образования
Напомним, студенты считают, что принятое нововведение излишне, а также называют его «сомнительным стимулом заставить учиться».
«Механизм, который оценивает качество усвоения материалов студентам, уже существует — такую оценку дают преподаватели в рамках текущей аттестации, а также на экзаменах по результатам сессии. Вместе с этим Кодексом Республики Беларусь об образовании уже предусмотрены меры дисциплинарного взыскания за пропуски учебных занятий», — заявляли они.
В официальном Telegram-канале Министерства образования появился скриншот ответа Генеральной прокуратуры.
«Учитывая, что Министерство образования и Министерство финансов внесли указанные изменения в пределах предоставленных им полномочий, какие-либо противоречия действующему законодательству они не содержат, оснований для прокурорского реагирования не имеется», — говорится в ответе.
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В середине октября Министерство финансов по инициативе Министерства образования изменило инструкцию о порядке выплаты стипендий студентам. В инструкции...
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