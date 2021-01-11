Генпрокуратура ответила на жалобы студентов по поводу лишения стипендии за пропуск 10 часов занятий

Источник материала: Onliner

В середине октября Министерство финансов по инициативе Министерства образования изменило инструкцию о порядке выплаты стипендий студентам. В инструкции появился пункт о лишении студента стипендии на месяц, если он пропустил 10 академических часов занятий, или, проще говоря, пять пар. Студенты возмутились и пожаловались в Генеральную прокуратуру. Они требовали отменить изменения и вернуть стипендии тем, кого их лишили. Обращение подписали 1889 человек. И вот ответ.

Напомним, студенты считают, что принятое нововведение излишне, а также называют его «сомнительным стимулом заставить учиться».

«Механизм, который оценивает качество усвоения материалов студентам, уже существует — такую оценку дают преподаватели в рамках текущей аттестации, а также на экзаменах по результатам сессии. Вместе с этим Кодексом Республики Беларусь об образовании уже предусмотрены меры дисциплинарного взыскания за пропуски учебных занятий», — заявляли они.

В официальном Telegram-канале Министерства образования появился скриншот ответа Генеральной прокуратуры.

«Учитывая, что Министерство образования и Министерство финансов внесли указанные изменения в пределах предоставленных им полномочий, какие-либо противоречия действующему законодательству они не содержат, оснований для прокурорского реагирования не имеется», — говорится в ответе.