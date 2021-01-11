|
5 калорийных продуктов, которые можно и нужно есть при похудении
11.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самый популярный способ похудения, о котором слышал каждый из вас, основывается на подсчете калорий. И это не значит, что вам нужно полностью исключить из рациона все калорийные продукты. Даже наоборот: отказавшись от такой еды, вы рискуете потерять множество питательных веществ, в которых остро нуждается организм. Sputnik делится списком калорийных продуктов, от которых не нужно отказываться на диете.
©
Авокадо
Авокадо - самый популярный продукт современности, который продвигают не только популярные блогеры, но и модели. И неудивительно: несмотря на приличную калорийность, авокадо положительно влияет на похудение. А все благодаря полезным и легкоусвояемым жирам в составе плода.
Фисташки
Орехи - прекрасный перекус во время диеты, даже несмотря на высокое содержание жиров в их составе. Больше всего это касается фисташек. Популярная закуска, в отличии от других "собратьев", содержит огромное количество насыщенных жиров, из-за чего считаются самыми низкокалорийными. К тому же, эти орехи наполнены белком и клетчаткой, необходимыми для похудения.
Изюм
Сухофрукты обычно исключают из диетического рациона из-за содержания сахара в их составе. Но изюм можно назвать исключением из правил: употребление этого сухофрукта положительно сказывается на уровне глюкозы в крови и считается полезной альтернативой свежему винограду.
Горький шоколад
Миф о том, что шоколад вреден во время диеты, развенчали давно. На самом деле разумное количество горького (не молочного!) шоколада очень полезно для фигуры и организма в целом. Темный шоколад помогает успокоить нервы, активирует мозговую деятельность и препятствует старению.
Рыба
Жирные сорта рыбы - лосось, угорь, тунец и другие, содержат невероятное количество полезных минералов, витаминов и микроэлементов, которые так важны для нормального функционирования всех систем организма. К тому же такая рыба обладает высокой усвояемостью, что немаловажно в период похудения.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы развеять популярные мифы о вреде жиров во время строгой диеты, Sputnik делится списком высококалорийной еды, которая поможет вам остаться в форме без вреда для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)