Возможно ли поступление в белорусские вузы онлайн: Минобр пообещал подумать

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 янв – Sputnik. Перейти на полноформатное онлайн-зачисление пока невозможно, но есть вероятность, что такая система сможет заработать в отечественных вузах в ближайшее время, рассказал Sputnik начальник главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергей Касперович.

Он объясняет, что онлайн-зачисление, конечно, целесообразно для России – ведь это большая страна, в которой находятся сотни вузов. В то же время для Беларуси вопрос введения подобной системы пока не очевиден.

"В стране 50 вузов – 8 частных и 42 государственных, и времени, чтобы выстроить процесс подачи документов в то или иное учебное заведение, более чем достаточно. Если у нас перевезти документы, к примеру, из Минска в Витебск занимает максимум несколько часов, то в России на это может уйти дни, а то и недели", - поясняет Сергей Касперович.

К тому же, дополняет специалист, что помимо ЦТ, в некоторых белорусских вузах существуют внутренние экзамены по ряду специальностей, что полностью исключает систему онлайн-подачи документов.

"Поэтому перейти на полноформатное онлайн-зачисление студентов в рамках действующих правил приема пока не представляется возможным. Многие наши вузы имеют онлайн-кабинеты, где абитуриент может внести всю информацию о себе и сымитировать подачу документов, но потом прийти в вуз и очно предоставить их", - констатирует представитель Минобра.

Тем не менее, резюмирует Касперович, в перспективе подобная система могла бы появиться в Беларуси и была бы полезна.

"Когда система полностью заработает в России, будем следить за ней с коллегами, поскольку мы системно изучаем российский опыт по многим направлениям. Если онлайн-платформа все же будет необходима и нам, то запустим", - заключил специалист.

Система онлайн-зачисления в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин 6 января утвердил порядок работы государственного суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Таким образом, начиная с этого года абитуриенты смогут создать электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала и дистанционно отслеживать ход вступительной компании. Подтверждать свои действия нужно будет электронной подписью.

Платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Сервис был запущен в России в июне 2020-го, тогда к нему подключили 54 вуза. В этом году еще 137 учебных заведений начнут принимать документы онлайн, а с 2022-го платформа распространится на всю страну.

Изменения во вступительной кампании в Беларуси

Сергей Касперович напомнил, что в 2021 году все подходы в правилах приема абитуриентов сохранятся, за исключением некоторых моментов.

"Прорабатываем вопрос корректировки в рамках целевой формы набора. У министерства давно было в планах расширить возможности для получения целевой подготовки специалистов", - отметил начальник главного управления профессионального образования.

Также, напомним, в новой вступительной кампании немного изменятся правила ЦТ по математике и физике. Теперь в части А станет на две задачи меньше, а в части В – на две задачи больше. Кроме того, в заданиях части А теперь может быть несколько правильных ответов к задаче (раньше правильный ответ мог быть только одним). Тем не менее, в связи с новшествами ЦТ сложнее не станет, заверил директор РИКЗ Юрий Миксюк.

"Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад", - пояснил он.

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