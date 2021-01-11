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Возможно ли поступление в белорусские вузы онлайн: Минобр пообещал подумать
11.01.2021 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 янв – Sputnik. Перейти на полноформатное онлайн-зачисление пока невозможно, но есть вероятность, что такая система сможет заработать в отечественных вузах в ближайшее время, рассказал Sputnik начальник главного управления профессионального образования министерства образования Беларуси Сергей Касперович.
© Photo : МГППУ
Он объясняет, что онлайн-зачисление, конечно, целесообразно для России – ведь это большая страна, в которой находятся сотни вузов. В то же время для Беларуси вопрос введения подобной системы пока не очевиден.
"В стране 50 вузов – 8 частных и 42 государственных, и времени, чтобы выстроить процесс подачи документов в то или иное учебное заведение, более чем достаточно. Если у нас перевезти документы, к примеру, из Минска в Витебск занимает максимум несколько часов, то в России на это может уйти дни, а то и недели", - поясняет Сергей Касперович.
К тому же, дополняет специалист, что помимо ЦТ, в некоторых белорусских вузах существуют внутренние экзамены по ряду специальностей, что полностью исключает систему онлайн-подачи документов.
"Поэтому перейти на полноформатное онлайн-зачисление студентов в рамках действующих правил приема пока не представляется возможным. Многие наши вузы имеют онлайн-кабинеты, где абитуриент может внести всю информацию о себе и сымитировать подачу документов, но потом прийти в вуз и очно предоставить их", - констатирует представитель Минобра.
Тем не менее, резюмирует Касперович, в перспективе подобная система могла бы появиться в Беларуси и была бы полезна.
"Когда система полностью заработает в России, будем следить за ней с коллегами, поскольку мы системно изучаем российский опыт по многим направлениям. Если онлайн-платформа все же будет необходима и нам, то запустим", - заключил специалист.
© Sputnik Максим Богданович
Система онлайн-зачисления в России
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Платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Кроме того, вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.
Сервис был запущен в России в июне 2020-го, тогда к нему подключили 54 вуза. В этом году еще 137 учебных заведений начнут принимать документы онлайн, а с 2022-го платформа распространится на всю страну.
Изменения во вступительной кампании в Беларуси
Сергей Касперович напомнил, что в 2021 году все подходы в правилах приема абитуриентов сохранятся, за исключением некоторых моментов.
"Прорабатываем вопрос корректировки в рамках целевой формы набора. У министерства давно было в планах расширить возможности для получения целевой подготовки специалистов", - отметил начальник главного управления профессионального образования.
Также, напомним, в новой вступительной кампании немного
"Ставилась задача не усложнить тесты, а увеличить вариативность ответов. Конечно, не совсем подготовленным участникам ЦТ станет сложнее отвечать наугад", - пояснил он.
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Новая система зачисления абитуриентов в дистанционном формате на днях заработала в России. Нужна ли подобная платформа белорусам, разбирался Sputnik.
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