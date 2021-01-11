Лукашенко: У нас не штурмуют Капитолий

Источник материала: АФН

Лукашенко в протокольной части встречи с главой IIHF Рене Фазелем дал оценку текущей политической ситуации в Беларуси и мире.

«У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и капитолий в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. И, Рене, это главная причина недовольства отдельными политиками в Европе Беларусью», - заявил пенсионер.

«Думаю, что нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси всё нормально. Ты и сам человек опытный, сам политик, понимаешь, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну и своих людей, но меня для этого и избрали. Я обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства. Может быть, мои действия в связи с этим кому-то на Западе не нравятся, но это их предпочтения», - сказал Лукашенко.