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Суд оставил Игоря Лосика в тюрьме - он голодает уже 28 дней

11.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так.

Суд оставил Игоря Лосика в тюрьме - он голодает уже 28 дней
11 января суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката Игоря Лосика на нахождение под стражей его подзащитного. Жалобу оставили без удовлетворения. Лосик остается под стражей в СИЗО Жодино, передает Свабода. 

В тюрьме он уже находится 198 дней, последние 28 дней он держит голодовку.

О ходе расследования дела Игоря по-прежнему ничего неизвестно. Его адвокат Дмитрий Лепретор находится под подпиской о неразглашении. Он собирается посетить Лосика в СИЗО Жодино 12 января.

10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так. По ее словам, в Жодинском СИЗО возникла неразбериха с корреспонденцией для Игоря, но он по-прежнему находится там.
 
Теги: Минск
 
 
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10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так.
 
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