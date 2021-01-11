|
Суд оставил Игоря Лосика в тюрьме - он голодает уже 28 дней
Источник материала: Партизан
10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так.
11 января суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу адвоката Игоря Лосика на нахождение под стражей его подзащитного. Жалобу оставили без удовлетворения. Лосик остается под стражей в СИЗО Жодино, передает
В тюрьме он уже находится 198 дней, последние 28 дней он держит голодовку.
О ходе расследования дела Игоря по-прежнему ничего неизвестно. Его адвокат Дмитрий Лепретор находится под подпиской о неразглашении. Он собирается посетить Лосика в СИЗО Жодино 12 января.
10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так. По ее словам, в Жодинском СИЗО возникла неразбериха с корреспонденцией для Игоря, но он по-прежнему находится там.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 января появилась информация о переводе блогера и журналиста Игоря Лосика в другое место, однако, по словам его жены Дарьи Лосик, это не так.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)