Двое попавших в ДТП под Брянском беларусов в тяжелом состоянии

Известно, что пострадали 7 человек. Пять в настоящее время находятся на лечении в Выгоничской ЦРБ, двоих с травмами отправили в Брянск на дополнительное обследование. Их состояние оценивается как тяжелое.





Ранее «Брянские новости» сообщали, что 9 января микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, вкотором ехали 16 жителей Беларуси, слетел с дороги и опрокинулся.





Авария произошла на 43 километре автодороги А-240 в Выгоничском районе. Все пострадавшие − молодые мужчины.





Водитель не пострадал, в момент аварии он был трезв.





По факту аварии проводится проверка.