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Двое попавших в ДТП под Брянском беларусов в тяжелом состоянии
Источник материала: Партизан
Двое белорусов, которые попали в аварию в Выгоничском районе Брянской области РФ, оказались на грани жизни и смерти, сообщают местные медики.
Известно, что пострадали 7 человек. Пять в настоящее время находятся на лечении в Выгоничской ЦРБ, двоих с травмами отправили в Брянск на дополнительное обследование. Их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее «Брянские новости» сообщали, что 9 января микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, вкотором ехали 16 жителей Беларуси, слетел с дороги и опрокинулся.
Авария произошла на 43 километре автодороги А-240 в Выгоничском районе. Все пострадавшие − молодые мужчины.
Водитель не пострадал, в момент аварии он был трезв.
По факту аварии проводится проверка.
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Двое белорусов, которые попали в аварию в Выгоничском районе Брянской области РФ, оказались на грани жизни и смерти, сообщают местные медики.
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