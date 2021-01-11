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Двое попавших в ДТП под Брянском беларусов в тяжелом состоянии

11.01.2021 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двое белорусов, которые попали в аварию в Выгоничском районе Брянской области РФ, оказались на грани жизни и смерти, сообщают местные медики.

Известно, что пострадали 7 человек. Пять в настоящее время находятся на лечении в Выгоничской ЦРБ, двоих с травмами отправили в Брянск на дополнительное обследование. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее «Брянские новости» сообщали, что 9 января микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, вкотором ехали 16 жителей Беларуси, слетел с дороги и опрокинулся. 

Авария произошла на 43 километре автодороги А-240 в Выгоничском районе. Все пострадавшие − молодые мужчины.

Водитель не пострадал, в момент аварии он был трезв. 

По факту аварии проводится проверка.
 
 
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Двое белорусов, которые попали в аварию в Выгоничском районе Брянской области РФ, оказались на грани жизни и смерти, сообщают местные медики.
 
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